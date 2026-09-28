Investigada en Los Villares (Jaén) por circular sin carné y su pareja por darle clases de conducir

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JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer por un presunto delito contra la seguridad vial tras ser sorprendida conduciendo un vehículo a motor sin tener permiso para ello. Asimismo, los agentes investigan a su pareja, que viajaba en el asiento del copiloto, en calidad de cooperador necesario por facilitarle el coche y darle clases particulares de conducción.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de septiembre en la carretera A-6050, a su paso por el término municipal de Los Villares (Jaén). Los agentes se encontraban realizando un punto de verificación de alcohol y drogas en uno de los accesos a la citada localidad cuando procedieron a controlar el vehículo en el que viajaban ambos investigados.

Al ser requerida para que mostrara su permiso de conducción, la conductora reconoció que carecía del mismo. Según explicó a los agentes, acababa de aprobar la parte teórica del examen y todavía tenía pendiente realizar la prueba práctica para la obtención del permiso de la clase B.

Por su parte, el copiloto y pareja de la conductora manifestó que le estaba enseñando a conducir y que realizaban estas prácticas de forma particular por dicha carretera.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación de la conductora por conducir sin haber obtenido nunca la habilitación correspondiente, una conducta tipificada en el artículo 384 del Código Penal. Este delito contra la seguridad vial contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

De igual modo, su pareja está siendo investigada como cooperadora necesaria al amparo del artículo 28 del Código Penal, que considera autores a quienes cooperan en la ejecución de un delito con un acto sin el cual este no se habría efectuado. Al haber facilitado el vehículo y las instrucciones para la conducción, se le considera presunto coautor de los hechos y se enfrenta a las mismas penas que la conductora.

La Guardia Civil recuerda que realizar prácticas de conducción de modo particular sin poseer la habilitación práctica incrementa el riesgo para el resto de usuarios de la vía, por lo que incurren en delito tanto quien conduce como quien facilita el medio para hacerlo.