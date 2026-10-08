Investigado en Fuente Carreteros (Córdoba) acusado de matar a tres gatos recién nacidos

FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra los animales tras presuntamente causar la muerte de tres gatos recién nacidos en la localidad de Fuente Carreteros (Córdoba).

Según ha informado la Benemérita en una nota, la actuación se inició tras recibirse un aviso ciudadano en el que se alertaba de que una persona había accedido, con un vehículo, a un camino en las afueras de la población y, presuntamente, había arrojado contra el suelo a los tres animales de corta edad, para posteriormente abandonar el lugar.

Los agentes se trasladaron al lugar para realizar la inspección técnico ocular, el correspondiente reportaje fotográfico, recogida de pruebas y el levantamiento de los cadáveres. A partir de ese momento, se practicaron diversas gestiones dirigidas tanto al esclarecimiento de los hechos como a la identificación de la persona presuntamente responsable.

Los cuerpos de los animales fueron trasladados al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba (UCO) para la realización de la necropsia y el informe sobre las causas de la muerte. El resultado de estos estudios determinó que los tres animales, de aproximadamente un día de edad, presentaban múltiples lesiones compatibles con hemorragias producidas por traumatismo. Asimismo, el informe veterinario hizo constar la existencia de sufrimiento desde el nacimiento hasta el fallecimiento de los felinos.

Fruto de la investigación realizada por la Guardia Civil a través de agentes del Seprona de Córdoba, además del apoyo de componentes de los puestos de la Guardia Civil de Fuente Palmera y Almodóvar del Río, se consiguió identificar a la persona presuntamente responsable de los hechos, procediendo a su investigación judicial.

La persona investigada y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas. Paralelamente, se ha dado curso a la vía administrativa con la confección de un informe-denuncia dirigido a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba por las infracciones que se pudieran haber cometido.