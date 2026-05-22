Investigan un tiroteo contra una vivienda en Peligros (Granada)

Vista del municipio de Peligros (Granada). - AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando el tiroteo que se ha producido en la madrugada de este viernes en una vivienda en la localidad granadina de Peligros y en la que no se ha registrado ningún herido.

Fuentes del cuerpo armado han confirmado que la investigación está abierta y que no hay detenidos en torno al suceso ocurrido en el municipio del cinturón metropolitano de Granada, que ha dejado impactos de proyectiles visibles en la fachada de la casa.

El suceso se ha registrado sobre las 2,00 horas de este viernes. Varios vecinos han escuchado los disparos y hasta el lugar se han movilizado agentes de Policía Local y Guardia Civil. Las detonaciones solo han dejado daños materiales en la fachada de la casa, y la inquilina de la vivienda, una mujer mayor, no ha resultado herida.