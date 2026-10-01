Investigan en Granada como violencia de género la agresión de un hombre con arma blanca a una mujer en La Chana

GRANADA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia de género la agresión con arma blanca de un hombre a una mujer, su expareja, que ha tenido lugar este pasado miércoles en el barrio de La Chana en la ciudad de Granada. El hombre, que se autolesionó tras los hechos, está detenido, y la mujer está hospitalizada y fuera de peligro tras ser sometida a una intervención quirúrgica.

En una atención a medios el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha precisado que ni el varón, de 52 años, ni la mujer, de 60, "que habían sido pareja hasta hace unos meses", constaban en el sistema VioGén "ni tienen antecedentes penales".

"Un varón de 52 años agredió a una mujer que había sido su pareja hasta hace unos meses. Por tanto, se está investigando como un delito de violencia de género. El agresor está detenido y está en dependencias policiales hasta que se esclarezcan los hechos o hasta que transcurran las 72 horas tras las cuales será puesto a disposición judicial", ha expuesto Montilla, que ha añadido que la mujer "está en el hospital y fuera de peligro".

Los hechos han ocurrido este pasado miércoles en torno a la una y media de la tarde, cuando el 112 ha recibido el aviso sobre una agresión entre una pareja detrás del centro de Salud de la Chana.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios y efectivos de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

El hombre había apuñalado a la mujer; y después, según han confirmado fuentes policiales, se había autolesionado causándose heridas "aunque no de gravedad". Ambos resultaron heridos y atendidos en centros sanitarios.