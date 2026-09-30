Prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido por matar a su pareja en La Campana (Sevilla)

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

LA CAMPANA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lora del Río (Sevilla), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su pareja sentimental este pasado fin de semana en la localidad sevillana de La Campana.

Según ha detallado la oficina de comunicación del TSJA, sin perjuicio de lo que se concrete en fase de instrucción de la causa, se le atribuye un presunto delito de homicidio. Tras recibir el alta hospitalaria, el detenido compareció en sede judicial y se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

En contexto, los hechos se produjeron sobre las 22,40 horas de la noche del sábado en dicho municipio, cuando una mujer resultó gravemente herida tras recibir varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento sobre las 23,30 horas.

En concreto, la mujer presuntamente asesinada por su pareja, de 66 años, el pasado 26 de septiembre de 2026 se encontraba incluida en el sistema VioGén por una relación anterior, si bien el detenido como presunto autor de los hechos no constaba en el sistema.

Ante esto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, confirmó como violencia de género el asesinato a puñaladas de esta mujer de 47 años en La Campana.

Además, el hijo menor de la víctima, presente en el momento de los hechos, se encuentra "acompañado" y "bajo la guarda de vecinos" de la localidad, si bien posteriormente deberá ser custodiado por los servicios de protección jurídica del menor.

El presunto autor de los hechos fue detenido por la Guardia Civil tras atrincherarse en la vivienda tras labores de negociación de los agentes, que consiguieron que se entregase, para posteriormente ser atendido por una autólisis.