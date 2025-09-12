El IPC sigue en el 2,7% en Andalucía en agosto por la subida de vivienda, electricidad y combustibles

Archivo - Detalle de un ticket de la compra en un mercado de abastos. A 12 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 2,7% en Andalucía en agosto en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadena tres meses de subidas en Andalucía. En términos mensuales, la inflación en Andalucía se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,8%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,9% más que en agosto de 2024 (-0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (+0 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% más (+0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% más (+0 puntos).

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

