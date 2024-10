Irene García (PSOE-A) ve "una indecencia" sugerir como Susana Díaz que Ábalos ayudó a Espadas a ganar las primarias

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Institucional, Relaciones con las Organizaciones Sociales y Calidad Democrática de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Irene García, ha replicado a la expresidenta socialista de la Junta Susana Díaz, y ha tachado de "indecencia" que se pueda sugerir que el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ayudó a Juan Espadas a ganar las primarias del año 2021 tras las que el entonces alcalde de Sevilla se convirtió en candidato socialista a la Presidencia de la Junta y, posteriormente, secretario general del PSOE-A.

En declaraciones al programa 'Acento andaluz' de la cadena 7 Televisión, recogidas por Europa Press, este pasado jueves, la también vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz y exsecretaria general del PSOE de Cádiz se ha pronunciado así al hilo de unas declaraciones de Susana Díaz este pasado martes en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, en la que la actual senadora por designación autonómica colabora periódicamente.

Susana Díaz acusó al por entonces secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos de haberse llevado "15 días en un hotel para ganarme las primarias" de aquel año 2021.

"Lo sabe todo el mundo, que llamaban allí a la gente para cambiarle el voto", comentó Susana Díaz, que manifestó que ella fue a aquellas primarias "como el Cid campeador en lo alto del caballo, muerta". El triunfo de Espadas en aquel proceso para ser elegido candidato socialista a la Junta derivó en su elección posterior como secretario general del PSOE-A en sustitución de la propia Susana Díaz.

Irene García ha replicado a la expresidenta de la Junta que la "afirmación" de que Ábalos ayudó a Espadas a ganar aquellas primarias de 2021 le parece "toda una indecencia". "Yo he sido también responsable provincial del partido en mi provincia --Cádiz--, y me parece una indecencia y una falta de respeto enorme a la militancia de este partido" afirmar algo así, ha aseverado.

La dirigente y parlamentaria socialista ha agregado que la militancia de su partido "es ejemplar y ha sabido dar lecciones en todos y cada uno de los momentos", y "los secretarios generales ya no se eligen como antes" en el PSOE, sino que "se eligen por los militantes con un voto libre, secreto, en una urna" en "todas y cada una de las agrupaciones".

LA MILITANCIA DEL PSOE-A "NO SE DOBLEGA" Y SUSANA DÍAZ "LO SABE BIEN"

En esa línea, ha enfatizado que "la militancia del PSOE de Andalucía no se doblega". "Y ella lo sabe bien", ha apostillado en alusión a Susana Díaz, tras lo que Irene García ha señalado que quienes "formamos parte del equipo de Juan Espadas, al que respaldamos continuamente, estamos muy cansados" del intento de "trasladar siempre, de poner en cuestión una figura de alguien" como el actual líder del PSOE-A que "está gestionando probablemente uno de los momentos más complicados del partido, con una mayoría absoluta" del PP-A enfrente "que intenta arrollar cualquier tipo de iniciativa", y que "ha planteado una oposición seria, con rigor, con proyecto, participada", ha añadido en defensa de la labor del secretario general del PSOE-A.

"Esto no ayuda", se ha quejado Irene García, que ha agregado que a ella "como militante" del PSOE le "genera en ocasiones una desazón" la "sensación de que estamos ante militantes de temporada", que "casualmente aparecen y desaparecen cuando hay procesos congresuales".

Al hilo, ha sostenido que "para quitar a la derecha en esta comunidad, para evidenciar el destrozo que hay en los servicios públicos en nuestra tierra, la responsabilidad de todos y cada uno de los militantes, y un poquito mayor de aquellos que tenemos la confianza del partido para ejercer una responsabilidad institucional, está en debatir, en intentar presentar propuestas, en intentar denunciar continuamente qué es lo que está haciendo la derecha con los servicios públicos".

"Estas voces que están saliendo yo no las estoy viendo en las manifestaciones, no veo que escriban artículos de periódico continuamente, no veo que vayan en contra del objetivo principal que tiene que ser" el de "cualquier socialista", ha relatado Irene García, que en esa línea ha clamado que "ya está bien".

LA "LEGITIMIDAD" DE ESPADAS COMO SECRETARIO GENERAL DEL PSOE-A

La secretaria de Política Institucional del PSOE-A ha aseverado que "Juan Espadas tiene toda la legitimidad de haber sido el primer secretario general" del PSOE andaluz "que fue elegido con el voto individual libre, secreto, de toda la militancia en Andalucía, y que tiene además mucha gente detrás, porque hay un proyecto donde por fin, después de seis años, hemos puesto en una tesitura muy complicada al que parecía intocable" como el actual presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha abundado.

Irene García ha continuado llamando a poner "sosiego" de cara a los "procesos orgánicos" que "a todos nos gustan", desde la premisa de que el PSOE "goza de instrumentos para que se pueda participar", pero hay que hacerlo "con responsabilidad, porque uno tiene que saber ejercer cuando los militantes te dan la responsabilidad un cargo público", y "también es muy importante saber estar cuando hay otros compañeros que tienen esta responsabilidad porque se le ha dado la militancia", ha apostillado.

Irene García ha dicho que espera que, "cuando se convoque el Congreso Regional" del PSOE-A --que se deberá celebrar tras el federal que acogerá Sevilla entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre--, "si todos esos compañeros que ahora parece que tienen un proyecto, que se presenten", y en todo caso le "gustaría" que "no fuera un proyecto contra nadie", porque "la política tiene que ser seducir a la ciudadanía, convencerla, ser capaces de trasladar que tenemos un programa de gobierno que es posible cambiar la vida de la gente a mejor", y "nunca un proyecto político se hace desde el enfrentamiento hacia otros compañeros", ha agregado para concluir.