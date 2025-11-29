Isabel Uceda, elegida secretaria general del PSOE de Lopera (Jaén)

Imagen de la nueva ejecutiva del PSOE de Lopera con Isabel Uceda como secretaria general. - PSOE DE JAÉN
JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Lopera ha elegido por unanimidad a Isabel Uceda como su nueva secretaria general, quien retoma las riendas del partido y ha ofrecido "compromiso, cercanía y un proyecto serio para seguir avanzando".
La nueva dirección combina caras nuevas en cargos clave como es la Secretaría de Organización, que ostentará Pedro Vicente Infantes e Igualdad con María Cantero y la experiencia de militantes que ya la acompañaron en ejecutivas anteriores, según una nota de este partido.
"Un equipo equilibrado, preparado y profundamente ligado a las necesidades reales del municipio", en palabras de la nueva máxima responsable, con Isabel Uceda reivindicando que "el PSOE siempre ha sido el motor del progreso en Lopera".
Ha sostenido que "Lopera no puede esperar nada de quienes nunca hicieron nada por nuestros vecinos", en referencia a una Junta de Andalucía gobernada por el PP y a quienes se apoyan en discursos alarmistas para obtener rédito político.
"Nosotros no hablamos de problemas para sacar ventaja. Nosotros trabajamos para solucionarlos", ha afirmado, mientras ha expresado que "vuelvo a la Secretaría General porque mi compromiso siempre fue total".
"Siempre he estado, siempre estaré y hoy lo refuerzo con este paso adelante y con un equipo que cree profundamente en Lopera", ha continuado argumentando, mientras que ha asegurado que "me hace feliz poder devolverle a mi pueblo la confianza que me dio durante años", además de reivindicar que "estoy orgullosa de mis militantes, el corazón de un partido que transformó Lopera y seguirá haciéndolo".
Ha blandido que "cada avance del municipio estuvo impulsado por el esfuerzo de muchos vecinos que, bajo las siglas del PSOE, trabajaron por un Lopera más justo, moderno y con oportunidades".
La elección de Isabel Uceda abre una nueva etapa en el PSOE de Lopera, como ha puesto de manifiesto la propia protagonista, quien ha asegurado "hoy se reactivan las ganas, se renueva la fuerza y volvemos a la esperanza".