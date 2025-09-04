IU Andalucía enmarca en el "proceso de privatización" de la Junta sus ayudas a universitarios para el estudio de idiomas

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Red de Educación de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Ángel Fernández, ha sostenido este jueves que la ayuda de 300 euros para el estudio de idiomas que la Junta de Andalucía impulsa para universitarios andaluces es "un paso más en el proceso de privatización de todos los niveles educativos al que nos está abocando" el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha manifestado el citado representante de IU en una nota después de que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación destacara hace unos días que ha financiado "un curso más" el programa de ayudas de hasta 300 euros dirigido a universitarios andaluces para acreditar idiomas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera, favoreciendo con esta medida "la internacionalización, la empleabilidad y la movilidad de los estudiantes".

"Lo que se anuncia como una medida social y de apoyo a las familias andaluzas contrasta con los recortes que la enseñanza de idiomas está sufriendo en el sistema público", ha replicado Ángel Fernández.

Desde IU han agregado que, "hace unas semanas", la federación de izquierdas "denunciaba la supresión de los auxiliares de conversación en los centros bilingües y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de toda la comunidad", y "todo por negarse la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a hacer frente a los pagos de la Seguridad Social de estas personas, tal y como se hace en el resto de las comunidades autónomas, y a pesar de los reiterados avisos que Inspección del Trabajo había hecho en cursos anteriores al Gobierno autonómico", según han apostillado desde IU.

La contribución de estos "nativos" al aprendizaje de lenguas "imprimía un marchamo de calidad a todo el sistema", consideran desde Izquierda Unida, formación para la que dicha "supresión" es "fruto de la política de polarización y falta de entendimiento entre las administraciones que practica el PP en todo el Estado".

"Si el señor Moreno Bonilla quiere favorecer el aprendizaje de lenguas entre los universitarios andaluces, podría empezar por mejorar la financiación de las universidades, que desarrollan sus propios centros de lenguas, o ampliando las enseñanzas, modalidades y oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas", ha abundado Ángel Fernández.

En ese punto, el representante de IU ha remarcado que Andalucía cuenta con "una red pública de aprendizaje de idiomas para adultos de una reconocida calidad", el de las Escuelas Oficiales de Idiomas, "un modelo singular que permite el acercamiento a otros idiomas al conjunto de la población y en todo el territorio andaluz".

"No tiene sentido seguir recortando enseñanzas y modalidades en estos centros públicos, como se ha venido denunciando reiteradamente en los dos últimos años, y subvencionar indirectamente a academias y centros privados por medio de éstas becas", ha continuado manifestando Ángel Fernández, que ha puesto de relieve para finalizar que el grupo Por Andalucía, que integra a IU en el Parlamento andaluz junto a otras fuerzas de izquierda, ha presentado una proposición no de ley (PNL) sobre Escuelas Oficiales de Idiomas que abre una ocasión "propicia" para "debatir sobre este tema", según ha manifestado para concluir.