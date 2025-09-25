IU Andalucía prolonga hasta octubre el plazo para presentarse a sus primarias para ser candidato a la Junta

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, interviene ante la Coordinadora andaluza de IU en Sevilla. (Foto de archivo). - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Andalucía ha ampliado en unas dos semanas, hasta el próximo 6 de octubre, el plazo que había previsto inicialmente de presentación de candidaturas al proceso de primarias internas que ha diseñado para elegir a quienes aspirarán a representar a la formación en las próximas elecciones autonómicas andaluzas, que tocarían en torno al mes de junio de 2026.

Para esta cita, la federación de izquierdas aspira a reeditar la fórmula de Por Andalucía, la marca con la que Podemos, IU, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo concurrieron a los comicios de 2022.

IU Andalucía ha abierto un proceso de primarias internas para designar a sus candidatos a esas elecciones --tanto a la Presidencia de la Junta como a nivel provincial para acceder al Parlamento-- antes de abordar las potenciales listas conjuntas que diseñaría también en primarias con las formaciones con las que pueda ir en coalición.

Según informaron fuentes de IU a Europa Press a principios de semana, el plazo de presentación de candidaturas para participar en estas primarias concluiría este jueves, 25 de septiembre, si bien posteriormente se ha acordado prolongar hasta el 6 de octubre dicho plazo en lo relativo a la candidatura a la Junta para dar más margen de tiempo a quien quiera presentarse.

Las mismas fuentes han aclarado que el plazo de presentación para participar en las primarias de cara a las listas provinciales sí concluye este jueves, 25 de septiembre, a las 20,00 horas.

CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Según el principio establecido en el artículo 97 de los Estatutos aprobados en la XXV Asamblea de IU Andalucía, las candidaturas a la Presidencia de la Junta que se presenten en estas primarias estarán conformadas por la persona que la encabece y por dos más.

"Una vez sometidas a votación o ratificación, la candidatura que obtenga el mayor número de apoyos se incorporará en su totalidad a las candidaturas provinciales, ya sea exclusivas de IU o fruto de negociaciones en propuestas de unidad, que garanticen en mayor medida los puestos de salida correspondientes a IU", aclara el documento normativo.

En el caso de presentarse varias candidaturas, la que obtenga "la mayoría simple de los votos será proclamada como candidatura oficial de IU Andalucía", y "la persona que la encabece será designada candidata de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía", mientras que "las personas que formen parte de dicha candidatura serán proclamadas también como candidatas, conforme al orden establecido en esa lista".

En concreto, IU Andalucía ha previsto una votación "por sufragio universal" entre sus afiliados y simpatizantes tanto de forma telemática como presencial. La primera se desarrollará entre los días 11 y 14 de octubre, mientras que para la votación presencial se han habilitado las fechas del viernes 17 y el sábado 18 de octubre, con mesas de votación.

El reglamento también aclara que, "finalizadas las negociaciones --ya sea que IU concurra en solitario o en coalición-- se determinará por qué circunscripción provincial se presenta cada integrante de la candidatura, con el objetivo de garantizar su elección y representación institucional". Esta propuesta "será realizada por la Colegiada Andaluza, que integrará la candidatura ganadora y su equipo en las listas definitivas que se presenten".

CENSOS

Para participar en este proceso de primarias, por ejemplo, ejerciendo su derecho de votación, los "simpatizantes" de IU han debido "ratificar explícita y documentalmente ese deseo", para lo cual se contemplaba "un periodo de validación para su inclusión en el censo" abierto entre los pasados días 7 y 20 de este mes de septiembre.

En concreto, pueden participar en estas primarias como "electores" los afiliados a IU Andalucía "en situación de 'activos' y en pleno uso de sus derechos orgánicos a la hora de la votación", así como "los simpatizantes" de la organización que "se hayan validado como tales o renovado documentalmente su interés explícito en participar".

Por otro lado, "tienen derecho a presentar su candidatura o integrarse en alguna todas las personas afiliadas o simpatizantes que así lo deseen y dirijan un escrito personal anunciándolo al órgano correspondiente, la Coordinadora andaluza en el caso de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y la Coordinadora provincial correspondiente para participar en las candidaturas provinciales, y cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en artículo 83 de los Estatutos de IU Andalucía".

Entre dichos requisitos figura el de "haber realizado o comprometerse a realizar un curso de formación sobre acoso, discriminación y prevención de conductas discriminatorias".

CANDIDATURAS PROVINCIALES

Para la conformación de las candidaturas provinciales, la Coordinadora andaluza de IU ha previsto una "consulta a las bases" a través de sus coordinadoras provinciales con la participación de afiliados y simpatizantes "validados que cumplan los requisitos marcados" en el reglamento en el que se podían proponer nombres "en un clima de debate" y "consenso".

De esta manera, "la Comisión Colegiada provincial, teniendo en cuenta las propuestas emanadas de la consulta a las bases, elabora una propuesta que trate de alcanzar el máximo de consenso", y que "se presentará a la Coordinadora Provincial de IU Andalucía". "En caso de alcanzar el 70% de los apoyos de los presentes, ésta quedará considerada la candidatura de consenso y será proclamada como candidatura de IU en dicha provincia".

Por el contrario, "en caso de no alcanzarse los apoyos necesarios o de presentarse otra candidatura alternativa, se iniciará inmediatamente el proceso para la elaboración de una candidatura sin consenso, donde habrá decaído la candidatura auspiciada por la Colegiada provincial y se abre el plazo marcado en el calendario para la recepción de precandidaturas provinciales y sus correspondientes avales".

La normativa también aclara que las listas deben ser paritarias, y que "la participación de una persona en alguna candidatura del proceso de elección a candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, o formando parte del equipo correspondiente, no será excluyente de la participación en alguna precandidatura provincial, pudiendo presentarse simultáneamente en ambas si lo desea".

"En el caso de varias propuestas, las precandidaturas resultantes se someterán a votación o ratificación de la militancia y personas simpatizantes validadas en el proceso de IU Andalucía".

Finalmente, el calendario aprobado contempla que la Junta Electoral constituida para este proceso revisará y validará los resultados de las votaciones, y la Coordinadora andaluza los ratificará y proclamará públicamente al candidato de IU a la Presidencia de la Junta el próximo 20 de octubre.