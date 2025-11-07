IU apoya a la plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ante el "bloqueo de la negociación" por la empresa

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, acompañado del candidato de IU a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, han expresado este viernes su apoyo a la plantilla de Hitachi Energy en Córdoba, que se ha concentrado durante su descanso para el bocadillo para mostrar su "rechazo a la postura de bloqueo de la negociación por parte de la empresa, que está empeñada en imponer una doble escala salarial y una flexibilidad abusiva de 300 horas anuales".

En este contexto y según ha informado IU en una nota, el presidente del comité de empresa, Álvaro García (CCOO), se ha dirigido a sus compañeros para explicarles "las maniobras de presión que está adoptando la Dirección" de la fábrica cordobesa, que "ha amenazado con imponer un ERE que difícilmente va a poder justificar, cuando tiene beneficios y está realizando inversiones para crecer", e incluso "nos hace trabajar los fines de semana porque tiene exceso de trabajo".

Por su parte, Enrique Santiago se ha comprometido a solicitar información sobre las subvenciones y ayudas que está recibiendo la empresa y ha recordado que la misma las está recibiendo "para crecer y mejorar, y que ello implica también condiciones justas para las personas trabajadoras".

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba está llamada a la huelga el próximo día 13 del presente noviembre, "ante la falta de acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo y la actitud inmovilista de la empresa, que ha optado por la política del miedo, con despidos injustificados, sanciones al presidente del comité de empresa y a uno de los delegados, y amenazas constantes para amedrentar a la plantilla".

El comité de empresa, conformado por CCOO, UGT y USO, decidió reactivar la convocatoria de huelga después de que el pasado día 31 de octubre concluyera sin acuerdo el periodo de negociación que ambas partes se habían dado en el Sercla.

A este respecto, García ha afirmado que "nuestra voluntad es negociar y llegar a un acuerdo, y creo que hemos dado muestras de ello reiteradamente. Hemos hecho 38 reuniones, hemos sido flexibles y hemos rebajado nuestras pretensiones, pero lo que no vamos a consentir es perder derechos que ya teníamos reconocidos".

Por ello, el comité de empresa ha hecho un llamamiento a secundar la huelga convocada para el próximo día 13, durante la cuál se celebrará una manifestación, que partirá de la Glorieta de Hiroshima y Nagasaki y culminará ante el Ayuntamiento de Córdoba.