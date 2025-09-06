IU-CA anuncia que este mes se aprobarán las primarias para "pasar de las palabras a los hechos" y reeditar Por Andalucía

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Izquierda Unida Andalucía (IU-CA) ha anunciado que este mes de septiembre se aprobará "el proceso de primarias que ha de garantizar la plena participación de todas las fuerzas políticas y personas independientes que quieren responder a la demanda popular de unidad" y reeditar la fórmula de Por Andalucía, la marca con la que seis formaciones de izquierda --Podemos e IU, entre ellas-- concurrieron a las elecciones autonómicas de junio de 2022.

Así se recoge en el informe de gestión que ha elevado este sábado el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, a la Coordinadora Andaluza de IU, que se ha reunido en Sevilla para dar comienzo al nuevo curso político, que será electoral en esta comunidad autónoma, donde hay previstos comicios autonómicos en 2026.

El informe, consultado por Europa Press, dedica un apartado a la vía de Por Andalucía como fórmula que "garantiza el cambio político", a juicio de IU-CA, desde donde reivindican que responden "a la demanda popular de unidad de las izquierdas andaluzas".

De esta manera, desde IU anuncian que se van a entregar "para que la confluencia de fuerzas políticas y personas independientes de Por Andalucía sea determinante para echar a las políticas antisociales de la Junta de Andalucía", gobernada en esta legislatura por el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta.

"La gente quiere unidad y cambio político y Por Andalucía no va a defraudar", se puede leer en el informe defendido por Toni Valero, en el que IU-CA asume "el reto de dar carpetazo a los años negros de gobiernos de Moreno".

Para Izquierda Unida, "Por Andalucía da cuerpo a un proyecto de cambio autocentrado en Andalucía y aglutinante del andalucismo y de las distintas izquierdas", y las fuerzas políticas que lo han conformado "han antepuesto los intereses de la clase trabajadora andaluza y se han centrado en los problemas" de la comunidad autónoma.

De esta manera, desde IU valoran que culmina una legislatura en la que "la colaboración ha prevalecido sobre la división" en el marco del grupo de Por Andalucía, y "la izquierda andaluza es ejemplo allende Despeñaperros donde otros espacios de confluencia no superaron sus contradicciones".

La dirección andaluza de IU dice coincidir "plenamente con quienes piden la unidad para transformar Andalucía y hacer valer la larga lucha del pueblo andaluz", a quienes, por ello, invitan "a pasar de las palabras a los hechos con todas y todos nosotros implicándose en el proceso de elaboración programática, movilización electoral y construcción de candidatura que va a dar lugar a la candidatura de unidad de Por Andalucía".

Tras "13 meses de debates y acuerdos", en este mes de septiembre "se aprueba el proceso de primarias que ha de garantizar la plena participación de todas las fuerzas políticas y personas independientes que quieren responder a la demanda popular de unidad y al reto histórico de echar a Moreno Bonilla para transformar Andalucía", avanza el informe elevado a la Coordinadora andaluza de IU.

"SITUACIÓN CRÍTICA" EN ANDALUCÍA

El documento parte de la premisa de que Andalucía vive una "situación crítica" en un "contexto marcado por la emergencia climática, el abandono del mundo rural, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y el avance de políticas regresivas por parte del Gobierno andaluz".

En esta línea, desde IU consideran que el que comienza ahora "debe ser el último curso político" con Juanma Moreno "al frente del Gobierno andaluz", y el balance de gestión del PP al frente de la Junta "es calamitoso para la clase trabajadora andaluza y para el autogobierno".

"Cada día que pasa presidiendo la Junta de Andalucía" el líder del PP-A "se acrecienta la inseguridad y desprotección de quienes necesitan atención médica, acceder a una vivienda, cursar estudios superiores o ayuda a la dependencia", denuncia el informe de IU, que también critica el rechazo de Moreno a la quita de deuda propuesta por el Gobierno central para las comunidades autónomas.

El informe dedica un apartado a los incendios forestales de este verano, que vincula al "calentamiento global antropogénico", y al hilo de lo cual critica la gestión del Gobierno de Moreno sobre "los incendios de este verano", así como que "durante dos años ha dejado de invertir 320 millones de euros en prevención, mantiene equipos forestales en los que la externalización y precarización son la norma, continúa maltratando la plantilla del 112 y adolece de una gestión forestal que salvaguarde el campo en las temporadas de mayor riesgo".

POR UNA PAC "BIEN FINANCIADA"

Por otro lado, desde Izquierda Unida reivindican una política agraria comunitaria que defienda "la soberanía alimentaria por encima de los intereses de la agroindustria y de los tratados de libre comercio", y expresan su temor a que "la Comisión Europea pretenda recortar la PAC --Política Agraria Común-- y modificar el modelo de asignación de fondos", así como sobre "los pasos atrás que está dando al respecto del Pacto Verde Europeo".

En esa línea, IU considera "imprescindible una PAC bien financiada para apoyar a la agricultura y ganadería profesional y socialmente necesaria, la que arraiga a la población al territorio y brinda soberanía alimentaria, y que ayude a acometer una transición agroecológica", y se declara "en contra del recorte" en dicha política que "planea la derecha europea", pasando "de 385.000 millones a 300.000".

Por otro lado, el informe advierte de "las consecuencias insostenibles, en términos medioambientales, sociales y laborales, del modelo turístico intensivo que genera precariedad y temporalidad en el empleo, gentrificación con la expansión de los pisos turísticos y presión desmesurada sobre los servicios públicos, redes de transporte y recursos hídricos por el incremento de población".

En esta línea, IU-CA apuesta "por una transición del modelo turístico hacia una mayor participación en su actividad de pymes y cooperativas, con estabilidad y condiciones dignas para sus trabajadores y sostenible en términos sociales y medioambientales".

SANIDAD, EDUCACIÓN Y DEPENDENCIA

Por otro lado, sobre la situación de los servicios relativos a la sanidad, la educación y la dependencia, el informe alude a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por sindicatos y la Coordinadora andaluza de Mareas Blancas para la que se han recogido "57.000 firmas" y que cuenta con el apoyo del grupo Por Andalucía.

La iniciativa plantea una serie de modificaciones en el articulado de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, encaminadas a garantizar "la puesta en marcha de un sistemas de control social y participación ciudadana en las decisiones de la Administración sobre la sanidad pública; el acceso de todas las personas a todos los niveles asistenciales", y "la regulación y limitación del papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado".

Para IU, esta ILP es "síntoma del estado crítico en el que se encuentra el sistema público de salud" en Andalucía, donde, según critica la federación de izquierda, el Gobierno del PP-A "sigue implantando sin piedad su modelo de desmantelamiento del sistema público y de externalizaciones como paso previo a conformar un sistema dual, público y privado".

Además, el informe sostiene que el nuevo curso escolar "se inicia con más recortes y cierres de aulas públicas" en Andalucía, así como achaca al Gobierno de Moreno "una política constante de desmantelamiento de la universidad pública andaluza", y "recortar financiación" al sistema de dependencia.

Por último, IU llama también en este documento a "reforzar presupuestos, garantizar centros de crisis 24 horas con recursos dignos y aplicar políticas efectivas contra las violencias machistas", y subraya su "compromiso absoluto con el pueblo palestino".