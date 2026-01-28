IU Córdoba acusa a la Junta de "poner en peligro a la infancia" al no suspender las clases, a pesar de la alerta naranja

Árboles derribados, por efecto del fuerte viento, sobre instalaciones de un colegio público en Priego de Córdoba. - IU

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz del PP de "poner en peligro a la infancia, al no suspender las clases" en la provincia, "pese a la alerta naranja" declarada por el temporal de viento y lluvía que azota a Córdoba y buena parte de Andalucía.

En este sentido y a través de una nota, Pérez ha criticado la actuación de la Junta de Andalucía ante el "fuerte temporal" y ha afirmado que la Administración autonómica "ha actuado con incapacidad y temeridad, al no adoptar medidas preventivas, poniendo en riesgo la integridad de niños y niñas", siendo ejemplo de ello que el fuerte viento ha derribado árboles de gran porte sobre instalaciones de un colegio público en Priego de Córdoba.

Pérez ha señalado que, "a pesar de que más de la mitad Sur de la provincia de Córdoba se encuentra en alerta naranja, y la mitad Norte en alerta amarilla, con alerta naranja activa en la zona limítrofe con la provincia de Badajoz, la Junta de Andalucía no ha suspendido la actividad lectiva en los centros educativos, obligando a miles de menores a desplazarse en condiciones meteorológicas peligrosas".

De hecho, según ha precisado, "el temporal que estamos sufriendo desde esta pasada noche está provocando numerosos incidentes en toda la provincia, con cortes de suministro eléctrico, carreteras cerradas y rachas de viento que han alcanzado los 90 kilómetros por hora, llegando incluso a levantar techos en edificios", ha advertido el coordinador provincial de IU.

"En este contexto, mantener abiertos los colegios supone un riesgo evidente, tanto para el transporte escolar, como para la seguridad de los niños y niñas que acceden a los centros", considerando Pérez que es "incomprensible que, con este escenario, el Gobierno andaluz del PP no haya actuado con la diligencia necesaria para priorizar la seguridad y la salud de la población, especialmente de la infancia".

"No puede mirarse hacia otro lado cuando existe una alerta meteorológica grave y cuando los propios servicios de emergencia están interviniendo de manera constante por los efectos del temporal", ha subrayado Pérez, quien ha exigido a la Junta "que rectifique de inmediato y adopte las medidas necesarias en el día de hoy, incluida la suspensión de las clases allí donde persistan las alertas y el riesgo para la ciudadanía".

A juicio del líder de IU en Córdoba, "la protección de los vecinos y vecinas de Córdoba debe estar por encima de cualquier otra consideración. Lo que está ocurriendo demuestra una preocupante falta de previsión y de responsabilidad por parte del Gobierno andaluz", ha concluido.