IU Córdoba afea al alcalde no haber hecho "nada" mandato para compartir el mantenimiento de las zonas público-privadas

CÓRDOBA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU de Córdoba ha criticado de nuevo que el alcalde, José María Bellido (PP), y su gobierno no han hecho "nada" para culminar el convenio para el mantenimiento de las zonas privadas de uso público, a pesar de llevar dos años de mandato y que hace 16 meses se aprobara una moción por unanimidad sobre este asunto.

"Está claro que para este equipo de gobierno los acuerdos que se firman no sirven absolutamente para nada", lamenta en un comunicado IU, que dice que "no es de recibo la desidia y la parálisis" que sufre actualmente la Gerencia de Urbanismo, donde "se dan menos licencias que en el mandato anterior y donde no se avanza en asuntos tan importantes como es la culminación del convenio para compartir el mantenimiento de las zonas privadas de uso público, que hasta la fecha corren a cargo de los vecinos".

"Desde el inicio del mandato prometieron que seguirían el trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno y la realidad es que no quieren saber nada de ayudar a los vecinos en el mantenimiento de unas zonas, en su mayoría espacios verdes, que son esenciales para la adaptación al cambio climático", agrega el partido.

Por ello, exigen al alcalde que "tome cartas en el asunto", que ponga a trabajar al equipo de gobierno "más caro de la historia" para que en este 2021 culminen el convenio de gestión urbanística, convoquen de nuevo la mesa de trabajo e inicien la firma con las diferentes comunidades de vecinos.