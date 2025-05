IU Córdoba avisa de presiones a centros educativos que derivan en "coacciones al alumnado" y la Junta lo niega

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de IU en Córdoba ha advertido este martes sobre "las presiones que el Gobierno andaluz del PP está ejerciendo sobre equipos directivos de centros educativos públicos" de la provincia, en el marco de "unas prácticas que, lejos de responder a los principios de libertad y democracia, están derivando en actitudes represivas" y "cooaciones hacia el alumnado", lo cual ha sido negado desde la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, alegando que ha habido un "malentedido".

En concreto y a través de una nota, desde IU han asegurado que en la formación están recibiendo "numerosas quejas y testimonios de estudiantes de distintos puntos de la provincia que alertan de una preocupante tendencia: la de condicionar la actividad educativa en función del alineamiento con los intereses políticos del Gobierno andaluz del PP, impidiendo la expresión libre, la reivindicación y la protesta en defensa de lo público". S

Según han afirmado desde IU, "estas prácticas se están traduciendo en advertencias veladas o directas hacia los equipos directivos, que, bajo esa presión, limitan o dificultan la participación del alumnado en actos de denuncia o de apoyo a causas sociales. Una situación que, lamentablemente, se repite con gobiernos de la derecha, que convierten las instituciones educativas en espacios amordazados para proteger su gestión".

Para IU, "un ejemplo reciente de estas prácticas ha tenido lugar en un instituto público de Hornachuelos, donde varios alumnos decidieron no asistir a una actividad complementaria organizada con la Guardia Civil en Palma del Río", pero, "lejos de respetar esa decisión, la Jefatura de Estudios del centro remitió un correo a las familias en el que aseguraba que al no haber acudido a dicha actividad, ese alumnado quedaba excluido de futuras actividades y perdería, además, su participación en el programa de mediación entre iguales, a través del cual algunos estudiantes actúan como agentes de resolución de conflictos".

Una madre "ya ha puesto en conocimiento de la Delegación Territorial" de Desarrollo Educativo esta actuación, si bien en IU temen que "la Junta haga oídos sordos ante esta denuncia, como ya ocurrió hace unos meses con otro caso en la capital cordobesa. En aquella ocasión, el alumnado de varios institutos se movilizó en apoyo a las trabajadoras del servicio de limpieza, a quienes se les adeudaban nóminas, y para denunciar del lamentable estado de mantenimiento de los centros públicos".

La respuesta de algunas direcciones de dichos institutos, "lejos de acompañar la reivindicación, fue la de presionar a los estudiantes para que no se concentraran, ni expresaran su protesta".

A juicio de IU es "muy grave que se estén vulnerando derechos fundamentales del alumnado por intentar proteger una gestión política que castiga a la escuela pública, recorta recursos y abandona instalaciones", y ha anunciado que llevará esta situación a las diferentes administraciones donde tiene representación, porque no van a permitir "que se repita lo vivido en Hornachuelos ni en ningún otro centro educativo. Actuaremos con firmeza y lo denunciaremos donde haga falta".

RESPUESTA DE LA JUNTA

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba han asegurado a Europa Press que, tanto la propia Delegación, como el Servicio de Inspección, se han puesto en contacto con el centro educativo de Hornachuelos y la conclusión es que lo ocurrido "ha sido un malentendido por parte del equipo directivo".

En cuanto a la mencionada "falta de asistencia" de varios alumnos a la citada actividad, "como cualquier otro día, si no presentan un justificante" de la misma, será considerada "una falta injustificada", al margen de que "haya una actividad complementaria" en este caso, mientras que, sobre las futuras sanciones a estos alumnos a las que alude IU, las mismas fuentes han señalado, "eso no tiene ninguna fundamentación y eso no se va a producir".