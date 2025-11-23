IU Córdoba y PCA alientan a manifestarse este 25N ante la "inacción de la Junta" y el aumento de violencia machista

Archivo - Imagen de archivo de la manifestación con motivo del 25N de 2024 en este domingo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones provinciales y locales de IU y PCA en Córdoba han hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para participar "masivamente" en la manifestación del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que partirá a las 18,00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas, ante la "inacción de la Junta" y el aumento de violencia machista.

Según ha detallado IU Córdoba en una nota, desde ambas organizaciones se recuerda que Andalucía vuelve a situarse a la cabeza en asesinatos machistas, con once mujeres asesinadas en lo que va de año, casi el 30% del total registrado en el Estado, a pesar de que la población andaluza apenas representa el 18% del conjunto estatal, y han señalado al respecto que "estos datos ponen sobre la mesa una realidad insoportable que exige políticas públicas contundentes, no la dejación que mantiene el Gobierno andaluz".

En conjunto, IU y PCA recriminan que el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género en Andalucía "continúa caducado desde 2018, incumpliendo lo recogido en la propia Ley Andaluza contra la Violencia a las Mujeres". Asimismo, a ello se suma que los presupuestos de la Junta no contemplan los recursos necesarios para desarrollar "de forma realista" esa ley, "lo que supone en la práctica la falta de asesoramiento y acompañamiento jurídico para las mujeres que sufren violencia".

En concreto, han afirmado que esta "falta de compromiso institucional" es también una forma de violencia. Al hilo, han considerado que la Junta ejerce cada día una "violencia estructural" contra las mujeres "al desprotegerlas y abandonar las políticas públicas que deberían garantizar su seguridad y sus derechos".

Por ello, IU y PCA Córdoba han advertido del "retroceso" en las políticas de igualdad no es solo autonómico, sino también municipal. En la ciudad de Córdoba, han sostenido que el alcalde "pretende recortar en 2026 un 22% el presupuesto destinado a Igualdad", un "nuevo golpe" a los recursos que "deberían sostener programas fundamentales de prevención, atención, acompañamiento y promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres".

Por estos motivos, ambas organizaciones han detallado que "en vez de reforzar las políticas que protegen a las mujeres, el Ayuntamiento va en la dirección contraria", con medidas como "reducir el presupuesto de Igualdad en un contexto de incremento de la violencia machista es irresponsable y profundamente peligroso".

Ambas direcciones también han señalado que la situación generada en torno a los cribados de cáncer de mama evidencia el "desmantelamiento" de la sanidad pública, cuyas consecuencias recaen "especialmente sobre las mujeres". Al hilo, han afirmado que "la vida de las mujeres sí importa, tengamos quince, treinta o noventa años", y han declarado que son "las principales afectadas por diagnósticos erróneos cuando se atribuyen problemas emocionales a dolencias físicas".

En este sentido, IU y PCA han subrayado que la educación es el "primer pilar" para erradicar la violencia machista, pero recriminan que la Junta del PP "ha dado la espalda a la educación feminista" a través de "más de 200 proyectos de igualdad" que se han quedado sin ejecutar, lo que ha dejado a los centros educativos "sin talleres de prevención, sin formación y sin recursos suficientes para trabajar en igualdad de género".

Por estos motivos, desde las formaciones han afeado que se recorten programas "que pueden salvar vidas" y han alertado de que "se desmantelan los espacios donde se construye una sociedad más justa", a causa de la "falta de voluntad política" del presidente de la Junta.

Para finalizar, las direcciones provinciales y locales de IU y PCA hacen un llamamiento para "darle la vuelta a esta situación y poner la vida de las mujeres en el centro" este 25 de noviembre, a las 18,00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas.