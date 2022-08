IU Córdoba subraya que el alcalde "no puede seguir mirando para otro lado" ante el 'caso Infraestructuras'

CÓRDOBA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha subrayado este lunes que el alcalde, José María Bellido (PP), "no puede seguir mirando para otro lado en la parte política de lo que está sucediendo" con el 'caso Infraestructuras', donde el juez investiga la adjudicación de contratos en distintas etapas de gobierno, "ni puede mirar para otro lado en la parte de la gestión", porque la citada delegación está, a su juicio, "absolutamente paralizada, porque nadie quiere mover un papel".

En una rueda de prensa, el edil ha manifestado que "la parte política afecta desde el punto de vista del prestigio de la ciudad, de los partidos y del alcalde, desde el punto de vista de la honradez y la honestidad; pero la parte de la gestión afecta directamente a todos los cordobeses en el día a día, en la falta de empleo, en la falta de arreglo de la ciudad y en la falta de recursos que se pierden", todo ello "de manera inmediata".

En palabras de García, "no es normal" que el portavoz de Cs, David Dorado, esté "constantemente dejándole caer al alcalde sobre supuestas tramas de corrupción, supuestas anomalías, supuestas irregularidades y supuestas actuaciones que tuvieron lugar en la etapa que el alcalde era responsable de Gestión del Consistorio o en esta etapa de alcalde".

En su opinión, "no se puede hacer como que no pasa nada", advirtiendo de que "pasan los días y el alcalde no dice nada, no toma ninguna decisión política, ni sobre la gestión", cuando, según el concejal de IU, "no hay una situación tan esperpéntica en la política española como se la que se da en la ciudad, porque el portavoz de una parte del gobierno interpela continuamente al alcalde sobre presunta corrupción en su etapa o en la actual".

Tras apostillar que "algo debe saber David Dorado para que no lo quiten de la portavocía, ni le quiten su salario", García ha remarcado que "otra cosa que preocupa de esta situación y que vamos a estar muy pendientes es que el área de Infraestructuras está absolutamente parada, igual que otras áreas del Consistorio".

En concreto, el edil ha apuntado a "la parte de alumbrado público y gestión de obras y adjudicaciones", de modo que "la presunta corrupción en este Ayuntamiento hace que el área esté absolutamente en una parálisis total, donde nadie hace nada y no se mueve ni un solo papel por el pánico que hay a que eso pueda saltar de etapas anteriores", entre otros aspectos que ha expuesto.