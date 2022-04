IU critica que el alcalde de Córdoba haya "engañado a la ciudadanía" respecto a las salas de juego y casas de apuestas

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección local de IU en Córdoba capital ha criticado este miércoles que el alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), haya "engañado a la ciudadanía" respecto a las salas de juego y casas de apuestas, dado que la Gerencia municipal de Urbanismo (GMU) va "a conceder licencia para una sala de juegos en calle Amatista, demostrando que al final este equipo de gobierno y el lcalde se ponen de parte de este tipo de actividades y dejan de lado las demandas de los vecinos".

En este sentido y en una nota, desde IU se ha calificado como "incomprensible" y "lamentable" que el gobierno local de PP y Cs, "con su alcalde al frente, se haya reído de la ciudadanía y haya incumplido todos y cada uno de los compromisos adquiridos en el Pleno del Ayuntamiento, en concreto en enero de 2021".

Así, "no ha culminado la innovación urbanística, en la que debían recogerse algunas consideraciones, como la distancia mínima entre este tipo de instalaciones y los centros educativos, sanitarios y deportivos, así como que en las salas de juego no haya más usos, como bares u otros", y "tampoco ha finalizado el trabajo que iniciamos en el mandato anterior para incorporar un apartado, relativo a la publicidad de salas de juegos y juegos 'on line', dentro de la Ordenanza Municipal de Publicidad Exterior", para limitar dicha publicidad.