IU critica la gestión de la Junta por el nuevo cierre de La Colada y denuncia “improvisación” ante la contaminación

Archivo - El embalse de La Colada, desde la playa. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Izquierda Unida (IU) en Córdoba ha criticado la gestión del Gobierno andaluz sobre la playa de La Colada tras su nuevo cierre al baño debido a los elevados niveles de contaminación, apenas unos días después de haber autorizado su reapertura. La organización considera que esta actuación refleja una gestión "basada en la improvisación", que genera "incertidumbre" y puede poner en riesgo la salud de la ciudadanía.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha recordado en una nota que la formación ya advirtió la pasada semana de que la playa "no reunía las condiciones adecuadas para el baño" y ha señalado que "los hechos han vuelto a demostrar que el problema persiste y que no puede ocultarse con campañas de imagen ni con decisiones precipitadas".

Asimismo, ha advertido de que "lo preocupante es que la Junta sigue sin actuar sobre el origen del problema". "La contaminación continúa porque el Partido Popular se niega a abordar las inversiones necesarias para erradicarla. Mientras tanto, se transmite una sensación de normalidad que la realidad desmiente en cuestión de días", ha afirmado.

Desde IU han calificado como "precipitada" la reapertura de la playa tras una mejora "puntual" de los análisis. "Lo prudente habría sido esperar a contar con varios resultados consecutivos que confirmaran la estabilidad de la calidad del agua antes de permitir nuevamente el baño. No se puede gestionar un espacio de estas características a golpe de análisis aislados cuando está en juego la salud pública", ha añadido Pérez.

La organización también ha criticado la respuesta del PP tras las denuncias realizadas por IU en redes sociales. "En lugar de asumir responsabilidades, optaron por desacreditar nuestras advertencias. Sin embargo, la realidad ha vuelto a imponerse y la playa ha tenido que cerrarse de nuevo", ha señalado el coordinador provincial.

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha reclamado al Gobierno andaluz que "abandone las actuaciones coyunturales y afronte de una vez las infraestructuras que necesita el norte de la provincia".

"Más de 80.000 vecinos siguen esperando una solución definitiva", ha reprochado, manifestado que "es imprescindible impulsar una potabilizadora de última generación y mejorar las depuradoras para eliminar el problema de la contaminación y garantizar un suministro de agua de calidad".

Rodríguez ha insistido en que "la obligación de cualquier administración es ofrecer seguridad y certezas a la ciudadanía. No es aceptable abrir una playa y volver a cerrarla pocos días después, porque eso evidencia falta de planificación y una gestión que no está a la altura de lo que merece el norte de Córdoba".

Por último, IU ha reiterado que continuará exigiendo a la Junta de Andalucía que actúe sobre las causas de la contaminación y abandone una política que, a su juicio, "prioriza la propaganda frente a las soluciones", garantizando infraestructuras hidráulicas que respondan a las necesidades de la comarca y protejan la salud de la población.