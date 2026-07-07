IU Granada critica el "colapso" y la situación "critica" de la agricultura y ganadería en la provincia

Archivo - Reunión entre Izquierda Unida Granada y COAG. - IU - Archivo

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Granada ha criticado este martes 7 que la agricultura y la ganadería en la provincia "atraviesan uno de los escenarios más críticos de su historia reciente". El actual modelo productivo, atravesado por la "desregulación de los mercados, la sequía prolongada y la falta de un liderazgo público activo", está "expulsando de forma sistemática a las familias trabajadoras del medio rural".

Según ha precisado la formación en una nota, ante esta situación, IU ha manifestado su "firme y decidido apoyo" al sector primario y al empleo local, "alertando de que el debilitamiento del campo no responde a dinámicas naturales inevitables, sino a decisiones políticas deliberadas que favorecen al oligopolio agroindustrial frente a la agricultura profesional y socialmente necesaria".

En contexto, la realidad que afrontan los productores granadinos en el presente ejercicio de 2026 está marcada por la "asfixia climática y la exclusión institucional". Así, han señalado que la provincia registra actualmente sus embalses a un "exiguo" 30 por ciento de su capacidad, "limitando drásticamente el riego de supervivencia para cultivos estratégicos". "A unas pérdidas directas superiores a los 30 millones de euros estimadas únicamente en el sector del cereal", se añade el impacto de las borrascas del inicio de año, que "han dejado desprotegidos a miles de profesionales del campo".

En este sentido, han valorado que "lejos de actuar como un escudo protector", la gestión administrativa "ha profundizado la vulnerabilidad de las comarcas más expuestas". Alrededor de 17.600 agricultores y ganaderos de 34 cooperativas de Granada han quedado "completamente excluidos" de los decretos de ayudas directas por siniestros del temporal, lo que se traduce en "una pérdida estimada de 63 millones de euros en rentas agrarias que dejarán de percibirse en la provincia".

Por ello, esta "falta de apoyo directo", según han sostenido, "agrava el declive de la ganadería extensiva, los cultivos de secano y la rentabilidad del olivar, del almendro y de las producciones hortofrutícolas de la Costa Tropical y del interior de Granada, que ven cómo los precios en origen ni siquiera cubren los costes básicos de producción".

"El campo de Granada está sufriendo un desmantelamiento político planificado en beneficio de las grandes distribuidoras y los fondos de inversión", ha comentado la diputada provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez, al tiempo de sostener que "es intolerable que, mientras nuestros agricultores asumen las pérdidas climáticas y ven recortadas sus ayudas de la PAC para sufragar agendas militaristas en Europa, las derechas y el bipartidismo miren hacia otro lado y avalen acuerdos comerciales como Mercosur, que precarizan aún más los precios".

"Desde Izquierda Unida defendemos que gobernar es intervenir: exigimos que se cumpla de forma estricta la Ley de Cadena Alimentaria, que se detenga la especulación con la tierra y el agua, y que se blinden los derechos laborales de los jornaleros y el reconocimiento de la mujer rural para que nuestros pueblos sigan teniendo futuro", han agregado.

Por todo ello, IU ha señalado la "profunda incoherencia" de formaciones como el Partido Popular, que escenifican su apoyo a los agricultores granadinos en el territorio pero validan en la Unión Europea (UE) un modelo "que asfixia a las economías familiares".

La aceptación de un recorte de entre el 20 y el 22 por ciento en los fondos agrarios de la PAC "para reorientar el presupuesto hacia el gasto militar constituye una muestra inequívoca de prioridades neoliberales". Asimismo, el respaldo al Tratado de Mercosur "representa una competencia desleal institucionalizada, al permitir la entrada de productos que no cumplen las exigencias laborales, sanitarias ni ecológicas impuestas a la producción local", según han valorado.

Por todo ello, para IU, el futuro del sector primario en Granada "no puede continuar supeditado al beneficio de unos pocos operadores económicos". "El campo debe protegerse de forma inmediata como la base esencial del empleo digno, el equilibrio territorial frente al abandono rural y el derecho democrático de la población a una alimentación saludable", han finalizado.