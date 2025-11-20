A IU le preocupa que muchos votantes de PP y Vox quieran "una dictadura" y llama a combatirlo desde las instituciones

(Desde Izda.) Valero, Santiago Y Alba, Junto A Cargos Públicos Y Orgánicos De IU En Córdoba, Ante Los Muros De La Memoria Del Cementerio De La Salud. - IU

CÓRDOBA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha dicho este jueves que a su formación le "preocupa" haber "conocido encuestas que dicen que una parte importante de personas que se identifican con los partidos de la derecha, tanto el PP, como la ultraderecha de Vox, no son críticos con una dictadura" y es más, "todavía hoy, un sector muy importante" de votantes de esos partidos "apoyan una dictadura, un régimen autoritario".

Así lo ha señalado Santiago, en declaraciones a los periodistas, tras participar, junto al candidato de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta, Ernesto Alba, y el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, en una ofrenda floral a las víctimas del franquismo en el Cementerio de la Salud de Córdoba, acompañado también por el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez; la portavoz de IU en la Diputación cordobesa, Irene Ruiz, y otros cargos públicos y orgánicos de la coalición de izquierdas en dicha provincia.

En este contexto, Santiago ha explicado que habían acudido "a homenajear a los hombres y mujeres que dieron su vida por defender el régimen constitucional" de la Segunda República "y la democracia, frente a un alzamiento militar que llevó al final a una dictadura cruel, que duró 40 años", la de Franco, y ahora "es una obligación moral reconocer a todas las personas que durante esos años resistieron a la dictadura y pelearon por la democracia y las libertades, con un gran coste, de pérdida de libertad, de pérdida de una vida familiar y con el exilio".

Igualmente, según ha señalado Santiago, "también hoy tenemos que recordar a aquellas personas que, cuando murió el dictador, pero se mantuvo la dictadura" franquista, "continuaron peleando y consiguieron traer la democracia", y "hoy también es un día para reivindicar el fortalecimiento de una democracia amenazada".

Por eso, al también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso le "preocupa" que haya muchos votantes del PP y de Vox que quieran "una dictadura", considerando que "eso es imprescindible que se combata desde las instituciones y desde los medios de comunicación, porque las libertades son el bien más preciado que tenemos. Sin libertades no hay derechos sociales, no hay bienestar, no habría justicia social", ha subrayado.

EXHUMACIONES E IDENTIFICACIONES

Junta a ello, Santiago también ha querido "reivindicar la necesidad de que, 50 años después de haber muerto el dictador y 80 años después de haber acabado la guerra en España, no puede seguir habiendo cuerpos en las fosas sin identificar. España no puede ser a estas alturas el segundo país del mundo con más personas desaparecidas en fosas comunes, según ha dicho Naciones Unidas".

En consecuencia, "ya está tardando la Junta de Andalucía" en afrontar las exhumaciones e identificaciones, porque "son más de 500 millones de euros los que la Administración General del Estado, el Gobierno de España ha trasladado a la Junta de Andalucía para que lleve adelante estas tareas, no sólo de exhumación", sino también "de identificación".

En este sentido, Santiago ha reclamado "que se incremente el esfuerzo en exhumaciones, pero también en los laboratorios que tienen que identificar a los restos de las personas" recuperados de las fosas, "porque todas las familias, profesen las creencias que profesen, tienen derecho a enterrar dignamente a sus fallecidos, y una democracia no será una democracia sólida, no será una democracia integradora, mientras haya familias que se vean privadas del derecho de identificar a sus deudos y de poder enterrarlos dignamente".

"Es una obligación --ha proseguido-- que no puede esperar más y. francamente, no hay ningún tipo de argumento administrativo o presupuestario que justifique el retraso que estamos teniendo. Somos la vergüenza en Europa y la vergüenza de la comunidad internacional por dilatar de esta forma un enterramiento digno y una identificación digna de todas las personas que dieron su vida por la democracia, por el régimen constitucional, por traernos libertades a nuestro país".

COMPROMISO EN CÓRDOBA

Por su parte, el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha avisado que, "a día de hoy, con discursos de odio, con discursos del pasado y con discursos oscuros", hay quienes "pretenden restaurar ese antiguo régimen" franquista, pero "los que estamos aquí, en este lugar donde yacen hombres y mujeres que fueron asesinados por defender una España democrática, una España de luz y una España de justicia social, nos comprometemos a seguir defendiendo la democracia, a seguir ampliando derechos, a seguir conquistando un mundo más justo".

Finalmente, la portavoz de IU en la Diputación cordobesa, Irene Ruiz, ha asegurado que "nuestra democracia tiene una cuenta pendiente con los familiares de todas las víctimas asesinadas durante la dictadura franquista", y "se tiene que arreglar con un trabajo de exhumaciones real", porque, "se ha tardado mucho tiempo cerrar convenios adecuados para llevar a cabo las exhumaciones", pero es que "muchas veces se abren fosas y, como hay pocos recursos, se vuelven a cerrar" sin completar el trabajo de "exhumación para identificar a esos restos", que además afrontan el "cuello de botella" que supone tener un "solo banco de ADN".