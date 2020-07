IU lleva al Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para instar al Gobierno andaluz a incrementar el Plan Aire

CÓRDOBA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de IU en la Diputación de Córdoba llevará a la próxima sesión plenaria, que tendrá lugar este miércoles 8 de julio, una moción para instar al Gobierno andaluz a incrementar el Plan Aire para la provincia "de 13 a 47,9 millones de euros, cantidad con la que se podrían realizar 5.524 contrataciones".

En este sentido y en una nota, desde el grupo provincial de IU han criticado que el Gobierno andaluz haya anunciado "un plan como una iniciativa nueva frente a la crisis del covid-19, con una financiación extraordinaria, pero lejos de toda burbuja publicitaria el Plan Aire, aunque con distinto nombre, ni es nuevo, ni es extraordinario y, además, en unas circunstancias de crisis profunda, sale fuertemente recortado, porque la convocatoria actual para toda Andalucía cuenta con 165 millones de euros frente a los 278 millones de la última convocatoria (2018)".

Según ha resaltado Izquierda Unida, se trata de "un recorte de 113 millones de euros que se llevará por delante, en un momento como este, con casi un millón de parados y paradas en Andalucía y más de 85.000 en la provincia de Córdoba, ni más ni menos que más de 10.000 contrataciones".

"No es comprensible que el Gobierno de la Junta de Andalucía, ante una crisis económica y social como la que estamos viviendo, no sea capaz de asumir sus competencias y poner recursos realmente extraordinarios en este programa con el que se garantiza, a través de la participación de los ayuntamientos, la generación inmediata de empleo y, además, ayuda a mejorar los servicios que desde los consistorios se prestan y recibimos todos", ha señalado IU.

"Lo más grave --han resaltado desde el grupo provincial-- es que el Gobierno andaluz aplica un recorte del 40 por ciento para planes de empleo municipales cuando, gracias a la negociación del Gobierno central, puede reorientar hasta 3.200 millones de proyectos con fondos europeos para programas que generen empleo, como es el caso de este".

La propuesta que plantea IU, "además de aumentar el Plan Aire hasta los 600 millones para toda Andalucía y hasta los 47,9 para Córdoba", es que "se corrijan los problemas que este tipo de programas viene arrastrando" y que "tanto la FAMP en su conjunto como todas las alcaldías, independientemente del color político que representen, ven como necesarios superar".

En este sentido, IU se ha referido a "convocatorias anuales planificadas temporalmente para no repetir los vacíos en los que el plan no esté activo; salarios y condiciones laborales según los convenios municipales para que no exista brecha entre trabajadores que finalmente contrata la misma administración; posibilidad de que tanto ayuntamientos como diputaciones puedan complementar económicamente dicho plan para ampliar las contrataciones; y contar con la participación activa de los ayuntamientos para el diseño de las convocatorias.