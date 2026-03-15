IU y PCA Córdoba salen a los barrios con el 'Plan Escucha' para recoger demandas vecinales

Asamblea celebrada en diciembre entre ambas formaciones. - IU CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones locales de Izquierda Unida (IU) y del PCA Córdoba han puesto en marcha el 'Plan Escucha', una iniciativa con la que la organización quiere reforzar su presencia en los barrios y abrir un diálogo directo con la ciudadanía para "recoger de primera mano problemas, demandas y propuestas de las vecinas y vecinos".

Según una nota emitida por IU, el plan llega tras las reuniones mantenidas en las últimas semanas con la militancia y las estructuras territoriales, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo político en la ciudad. El objetivo es "estar presentes en la vida cotidiana de los barrios y construir propuestas políticas desde la escucha y el contacto directo con la gente".

Desde IU y el PCA han señalado que Córdoba "atraviesa un momento preocupante, con problemas acumulados en servicios públicos, movilidad, equipamientos o atención sanitaria, además de cuestiones muy presentes en la vida diaria de los barrios", como la suciedad o el mal estado de los espacios públicos. "Muchos barrios sienten que sus problemas no están siendo atendidos.

Frente a eso, ambos partidos inciden en que es necesaria "más presencia en la calle, más escucha y más trabajo junto a la gente", señalan desde las direcciones locales. El Plan Escucha combinará un trabajo constante en los barrios con proyectos concretos, entre los que destacan "la mejora de conexiones de transporte, la defensa y recuperación de espacios públicos y culturales, la atención a vecinas y vecinos afectados por inundaciones o problemas de movilidad, y la vigilancia y apoyo sobre la gestión de servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales".

"No se trata de priorizar un proyecto sobre otro, sino de abordar todas las necesidades de los barrios y ponerlas en el centro de nuestra acción política", han explicado desde IU y el PCA. Además, la iniciativa se complementará con reuniones programadas con el tejido asociativo y vecinal de la ciudad --colectivos sociales, culturales, deportivos y empresariales-- para recoger propuestas y comenzar a elaborar de manera participada el programa con el que la organización concurrirá a las próximas elecciones municipales.

"Queremos que nuestro programa nazca de la ciudad y de su tejido social. Escuchar a quienes viven, trabajan y participan en los barrios es la mejor manera de construir propuestas útiles y realistas para Córdoba", han señalado.

El Plan Escucha se irá extendiendo progresivamente a todos los barrios y barriadas, incluyendo próximamente Santa Cruz, y continuará activando la participación de vecinos para que cada propuesta refleje las "necesidades reales de la ciudad". "Izquierda Unida y el PCA queremos que los barrios vuelvan a estar en el centro de la política municipal. Córdoba se construye escuchando a su gente y trabajando junto a quienes cada día luchan por mejorar su barrio", han concluido.