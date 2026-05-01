El PSOE de Cádiz reivindica la gestión del Gobierno frente "al atropello de los servicios públicos" de Moreno

Acto reivindicativo del PSOE de Cádiz con motivo del Primero de Mayo. - PSOE CADIZ

CÁDIZ 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado este viernes en la manifestación con motivo del Primero de Mayo, iniciando así la campaña electoral con un mensaje de "defensa firme de los derechos laborales y blindaje de los servicios públicos". Acompañado por el cabeza de lista al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, y cargos orgánicos e institucionales del PSOE en la provincia, Ruiz Boix ha contrapuesto el "modelo de éxito" socialista frente al "atropello a los servicios públicos" que perpetra la Junta de Andalucía.

"Comenzamos el primer día de campaña participando del Primero de Mayo, donde siempre ha estado el PSOE defendiendo los derechos de los trabajadores y la protección social", ha arrancado el dirigente socialista. Ruiz Boix ha centrado su discurso en la gestión de María Jesús Montero en el Gobierno de España, destacando su "compromiso" con Andalucía y, "muy especialmente", con la provincia de Cádiz. Así, ha usado datos para "desmontar" el discurso de la derecha, recordando que "Cádiz tiene la fortuna de contar con más de 50.000 empleos adicionales respecto a marzo de 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy", tal como ha recogido el PSOE en una nota.

"Esta aventura comienza con un Gobierno de España que traslada derechos, que aprueba una Reforma Laboral, que eleva el SMI y que protege las pensiones vinculándolas al IPC", ha defendido, incidiendo en que existen "22 millones de razones y de argumentos" para seguir trabajando por la clase trabajadora y reducir la precariedad. No obstante, el secretario general no ha ocultado que el reto persiste: "Deseamos seguir trabajando para que haya oportunidades para los 110.000 desempleados que aún quedan; por ellos vamos a seguir luchando".

El tono más combativo de la jornada ha llegado al analizar la gestión autonómica. Ruiz Boix ha lamentado que Moreno lleve ocho años "dilapidando el patrimonio público" construido durante casi 40 años de democracia. "La sanidad pública, la educación y la dependencia están en manos de la privatización de Moreno Bonilla, lo que supone un recorte inmenso de derechos para la clase obrera", ha denunciado.

En materia de vivienda, el líder de los socialistas gaditanos ha calificado de "inexistente" la política de la Junta, asegurando que la hoja de servicios de Moreno Bonilla está "en blanco" a pesar de tener las competencias exclusivas: "Es un reto que los socialistas asumimos: defender salarios dignos y el acceso real a la vivienda". Con la mirada puesta en el próximo 17 de mayo, Ruiz Boix ha convocado a los 5.000 militantes del PSOE de Cádiz y a toda la población progresista para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha.

"Desde Andalucía pusimos la alfombra roja a Vox en 2018 y desde Andalucía es donde se va a poner el dique que paralice su crecimiento", ha aseverado. El secretario general ha concluido pidiendo el voto para lograr "un gobierno con una mujer fuerte y con capacidad de gestión como María Jesús Montero". "Necesitamos una presidenta que hable con acento andaluz, que defienda nuestra tierra y que devuelva a San Telmo a quienes mejor representan los intereses de los andaluces", ha finalizado.

Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, se reafirma en la defensa de la dignidad de los trabajadores y lamenta que el modelo de Moreno Bonilla consista en "hacer de lo público un negocio, hundiendo cada día más a la clase trabajadora". "Exigimos que se acabe de una vez la política de humos y mentiras de la Junta en Cádiz. Mientras el Gobierno de España invierte y genera empleo, Moreno Bonilla se dedica a cerrar líneas educativas y a derivar pacientes a la privada. El 17 de mayo nos jugamos recuperar una administración que no dé la espalda a los jóvenes ni a las familias trabajadoras que hoy se ven obligadas a pagar por servicios que deberían ser universales y gratuitos", ha defendido Cornejo.

