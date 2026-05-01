Fernández-Pacheco (PP) destaca los 63.870 autónomos de Almería y pide votar a Moreno para seguir creando empleo

El presidente del PP de Almería y candidato del Partido Popular de Almería al Parlamento Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha iniciado la campaña electoral en el municipio de Zurgena, en el Valle del Almanzora. - PP ALMERIA

ZURGENA (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato del Partido Popular de Almería al Parlamento Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha iniciado la campaña electoral en el municipio de Zurgena, en el Valle del Almanzora, acompañado por la candidata María Carmen Castillo, el presidente local del partido, Domingo Trabalón, el vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP, José Antonio García, diputados, senadores y el resto de la candidatura, en una jornada centrada en trasladar a los vecinos los argumentos para respaldar en las urnas al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, el próximo 17 de mayo.

El candidato popular ha recorrido el mercadillo de la localidad y ha mantenido encuentros con vecinos para exponer, según ha señalado, "los datos objetivos que demuestran lo bien que le han sentado los gobiernos de Juanma Moreno a la provincia de Almería". Entre ellos, ha destacado el incremento de la inversión sanitaria por habitante, que ha pasado de "apenas 1.000 euros en 2019 a 1.870 euros, superando la media nacional". Coincidiendo con la celebración del Día del Trabajador, Fernández-Pacheco ha puesto el foco en la evolución del empleo en la provincia, subrayando que "Almería por fin tiene buenos datos gracias al Gobierno de Juanma Moreno". En este sentido, ha resaltado que el número de autónomos alcanza ya los 63.870, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2019, y que la tasa de paro ha descendido en 2,2 puntos.

"Son datos positivos que demuestran que el Gobierno de Juanma Moreno le ha sentado muy bien a Almería", ha afirmado y recogido el PP en una nota. El candidato del PP ha insistido en que el próximo 17 de mayo los almerienses tienen "una magnífica oportunidad de seguir apostando por la estabilidad, la confianza, la seguridad y el futuro votando al Partido Popular y a Juanma Moreno". Fernández-Pacheco ha subrayado además que con Juanma Moreno "Andalucía ha dejado atrás años de estancamiento para convertirse en una de las economías más dinámicas del país, creciendo por encima de la media nacional, generando confianza y atrayendo inversión gracias a un modelo basado en la estabilidad y el apoyo a quienes crean empleo".

Además ha destacado que Andalucía lidera la creación de empleo en términos absolutos, con más de medio millón de nuevos afiliados desde 2018 y cifras récord de ocupación. Respecto al paro ha manifestado que "ha descendido de forma sostenida hasta niveles que no se registraban desde hace más de una década", evidenciando, a su juicio, un cambio estructural en el mercado laboral. "Con Juanma Moreno, Andalucía es una tierra que avanza, que compite y que lidera. Se ha convertido en una comunidad que ha pasado de estar a la cola a situarse en el centro del crecimiento económico de España, sentando las bases de un futuro con más empleo, empresas y oportunidades", ha concluido.

El candidato del Partido Popular de Almería al Parlamento Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha iniciado la campaña electoral en el municipio de Zurgena, en el Valle del Almanzora, acompañado por el presidente local del partido, Domingo Trabalón, el vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP, José Antonio García, diputados, senadores y el resto de la candidatura entre los que se encontraban Carmen Castillo o Ángeles Martínez, en una jornada centrada en trasladar a los vecinos los argumentos para respaldar en las urnas al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, el próximo 17 de mayo.