El PSOE sevillano afea a Moreno la falta de políticas activas de empleo "eficaces"

Actos reivindicativo del PSOE de Sevilla con motivo del Primero de Mayo. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que los retos en materia laboral "deben estar muy presentes en el debate y la reflexión" durante estas dos semanas de la campaña de las elecciones andaluzas porque, "aunque se han conseguido muchos avances, todavía quedan cosas importantes por lograr".

"En Andalucía hacen falta políticas activas de empleo eficaces, buscar nuevos yacimientos de empleo de calidad y reducir la siniestralidad. Todo ello son asignaturas pendientes de Moreno", ha lamentado el secretario general de los socialistas sevillanos. A su juicio, en esta campaña electoral "el PSOE hablará mucho de empleo, junto a los principales problemas de los andaluces, que son el desmantelamiento de los servicios públicos por parte del PP, la privatización de la sanidad y la educación y la falta de accesibilidad a una vivienda asequible", ha concluido.

En una atención a medios antes de participar en Sevilla en la manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores, Javier Fernández, junto a candidatos del PSOE de Sevilla, ha remarcado que en este "primer día de campaña electoral, los socialistas sevillanos volvemos a las calles para reivindicar, junto a los sindicatos, un empleo estable, de calidad y digno".

"El 1 de mayo es un día muy especial, un día para poner en valor lo mucho y bueno que se ha conseguido en materia laboral, siempre con gobiernos socialistas, como la subida del SMI más de un 50% o el récord en el empleo, pero también para seguir reivindicando un mayor reparto de la riqueza, igualdad salarial entre hombres y mujeres y acabar con la siniestralidad laboral", ha manifestado el dirigente provincial socialista.