Moreno marca como objetivo que Andalucía llegue a "la media nacional" en desempleo en la próxima legislatura

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, recibe una tarta por su 55 cumpleaños tras el acto electoral ‘Diálogo Estratégico. La Nueva Andalucía’. A 1 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El preside - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juamma Moreno, ha marcado este viernes como objetivo que Andalucía llegue a "la media nacional" en desempleo en la próxima legislatura, de manera que siga descendiendo el paro como en los últimos años.

Moreno, que este 1 de Mayo celebra su cumpleaños, ha participado este primer día de campaña en el acto 'Diálogo Estratégico. La Nueva Andalucía', en el restaurante Abades Triana, en Sevilla, junto a empresarios andaluces.

Juanma Moreno ha trasladado este Primero de Mayo su felicitación a todos los trabajadores andaluces porque sin ellos no "habría capacidad productiva ni habría dinamismo", y también ha reivindicado el importante papel que tiene la empresa.

Ha agregado que trabajadores y empresarios son "complementarios" y son "fusionados", porque la mayoría de los empresarios son trabajadores que van cogiendo experiencia y dan un salto y montan una empresa. "Por tanto, creo que hay que desmitificar a veces esos muros que se nos colocan a la sociedad entre unos y otros", ha apuntado.

En relación con el empleo, ha destacado que, en el año 2024, el 80% de las nuevas empresas se crearon en España fueron en Andalucía y, gracias a hechos como ese, se ha "batido récord en creación de empleo", y por primera vez, "nos encontramos en la cota más baja entre la media nacional, donde siempre ha habido un espacio sideral, y la media de desempleo en Andalucía", concretamente, 3,8 de diferencia, que es la media más corta.

"En la próxima legislatura, podemos marcarnos como objetivo llegar a la media nacional en desempleo, de ya no estar nunca más por detrás de la media, sino intentar estar igual, como ya lo estamos en otros sitios, o incluso superior a la media".

