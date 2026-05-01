Repullo (PP-A) reivindica "la estabilidad" del Gobierno de Moreno como "motor de empleo y futuro" para Andalucía

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura del PP de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas del 17M, Antonio Repullo, en declaraciones a los medios. - PP DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura del PP de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas del 17M, Antonio Repullo, ha reivindicado este viernes, día 1 de mayo, "la estabilidad" como "motor de empleo y futuro" para Andalucía. Junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura, José María Bellido, ha puesto en valor la cercanía con los ciudadanos que engloba el proyecto de Juanma Moreno y el compromiso con el progreso de la provincia y del conjunto de Andalucía.

En declaraciones a los medios, Repullo ha subrayado que "la estabilidad institucional y política que representa la vía andaluza está ofreciendo resultados tangibles en términos de crecimiento y empleo". Asimismo, ha destacado que Andalucía se ha consolidado como "uno de los principales motores económicos de España, siendo responsable de más de una cuarta parte del empleo generado en el país".

En el caso de Córdoba, ha señalado como dato significativo la creación de cerca de 30.000 empleos en el último mes, lo que refleja "el impacto positivo de las políticas impulsadas por el Gobierno andaluz". Además, el dirigente 'popular' ha atribuido estos resultados al esfuerzo sostenido del Ejecutivo autonómico, con especial énfasis en la reindustrialización, el impulso de la Formación Profesional con alta inserción laboral y el respaldo continuo a pymes y autónomos. "Estamos construyendo un modelo económico sólido, basado en la confianza, la inversión y las oportunidades reales para los ciudadanos", ha afirmado.

Asimismo, Repullo ha advertido sobre las propuestas de otras formaciones políticas, a las que ha acusado de poner en riesgo la estabilidad alcanzada. En este sentido, ha señalado que "frente a quienes plantean escenarios de ruptura e incertidumbre, el Partido Popular ofrece una fórmula que funciona: estabilidad, crecimiento y empleo".

Finalmente, ha defendido la continuidad del modelo liderado por Juanma Moreno, asegurando que "es la garantía para que Córdoba y Andalucía sigan avanzando con paso firme hacia un futuro de prosperidad y cohesión".

Por su parte, Bellido ha destacado que el empleo es una prioridad para el Partido Popular y las políticas actuales necesitan un marco de estabilidad y gestión, "no de ruido y lío". A su juicio, la conjunción de los gobiernos del Partido Popular en la Junta de Andalucía con Juanma Moreno y en el Ayuntamiento de Córdoba ha sido muy beneficiosa para la ciudad, ha asegurado Bellido quien ha recordado que el paro registrado en Córdoba ha disminuido un 26,7% desde 2019, lo que supone 9.292 parados menos. Además, en el último año, siete personas han salido de las listas del paro cada día en Córdoba.

Para Bellido, estas mejoras se deben a la bajada fiscal especialmente para empresas, a la simplificación administrativa y a facilidades burocráticas. "Hoy Córdoba lidera en proyectos estratégicos industriales dentro de la aceleradora de empresas de la Junta de Andalucía, y la inversión conjunta de 100 millones de euros por parte de la Junta y 25 millones del Ayuntamiento de Córdoba ha sido clave para el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra y para la atracción de empresas", ha expuesto, añadiendo que el PP-A "está consiguiendo generar un ecosistema y una ciudad amable para invertir y emprender, lo que acelera el mercado laboral".

Para finalizar, José María Bellido ha asegurado que tenemos que continuar avanzando y ofreciendo oportunidades de empleo, "necesitamos estabilidad y seguir uniendo fuerzas, y para ello hay que evitar otras opciones que generen inestabilidad, lío o ruido".

