IU de Pinos Puente (Granada) prepara con PP e independientes una moción de censura para desplazar al PSOE de la alcaldía

Archivo - El portavoz de IU en Pinos Puente, Iván Fernández, a la izquierda en la imagen de archivo, con el anterior alcalde del municipio, Francisco José García - IU - Archivo

PINOS PUENTE (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de IU en Pinos Puente, que gobierna en coalición con el PSOE en este municipio del área metropolitana de Granada, ha registrado ante notario con la Unión Independiente del Municipio y el PP una moción de censura para relevar al actual alcalde, Enrique Medina.

Fuentes conocedoras de la negociación así lo han indicado a Europa Press estando previsto que la moción se registre en el Ayuntamiento para la convocatoria del pleno extraordinario para relevar a Medina, según lo que han abordado los tres ediles independientes, los dos del PP y los dos de IU.

En principio sería elegido alcalde el que fuera cabeza de lista de IU, Iván Fernández, actual concejal de Economía. La decisión de presentar moción de censura no ha contado con el apoyo de la dirección provincial de la coalición de izquierdas, según las fuentes consultadas.

El PSOE ganó las elecciones con mayoría simple en los comicios municipales de 2023 con cinco ediles en una corporación local en la que Vox tiene un concejal. La mayoría absoluta se sitúa en los siete concejales, los que suman los promotores de la moción de censura, entre los que está también la actual edil de Igualdad, Margarita Álvarez, de IU.

Esta semana pasada trascendía que la Fiscalía Provincial pide para Álvarez cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil, y de otro ilícito de obstrucción a la justicia.

En un comunicado sobre este asunto, la dirección provincial de IU en Granada indicó que, de dictarse sentencia condenatoria en el juicio que se celebre sobre estos hechos, tomaría "de inmediato las medidas necesarias y oportunas", en consonancia con sus estatutos y código ético, y en el marco de su "compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres".

IU ostentó la alcaldía, en virtud de un pacto con CS, el pasado mandato con el exalcalde Francisco José García, que anunció en febrero de 2023 que no se presentaría a la reelección en las elecciones de mayo de ese año, un contexto en el que la asamblea local de la coalición de izquierdas votó por unanimidad a Iván Fernández como su nuevo candidato. Anteriormente había sido el regidor el hoy alcalde Enrique Medina.