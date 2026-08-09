IU registra una iniciativa en el Congreso para conocer los planes del Gobierno para el ferrocarril en Jaén

Archivo - Viajeros en la estación de tren de Jaén. - RENFE - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU), dentro del grupo parlamentario Sumar, ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para conocer los planes del Gobierno central acerca de la situación del servicio ferroviario en la provincia de Jaén.

"¿Cómo valora el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la situación del Ferrocarril en la provincia de Jaén?, ¿Qué medidas e inversiones piensa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecutar para solventar los problemas expuestos?, ¿En qué plazos va a acometer el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las inversiones necesarias para mejorar el servicio de las líneas que se plantean?", estas son las preguntas recogidas en la iniciativa consultada por Europa Press.

"Es una herramienta para garantizar la movilidad, para vertebrar nuestro territorio, para generar oportunidades y también para combatir el problema de despoblación que sufre la provincia de Jaén", ha defendido el diputado y coordinador federal de IU Andalucía, Toni Valero.

En el documento, el grupo parlamentario ha señalado la "mala comunicación" de la provincia así como la "decadencia" del servicio Linares-Baeza. "La población de Jaén hoy se encuentra con tan solo dos circulaciones (una por sentido), concretamente el tren Alvia Torre del Oro, que por desgracia desde el último temporal se encuentra suspendido ese servicio por vía fénea", ha explicado.

"Queremos respuestas sobre la conexión con Almería, que mantiene una única circulación por sentido y que supone más tiempo y más coste para los usuarios o la conexión Moreda-Granada, sin servicio ferroviario desde 2014", ha aseverado Valero.

Asimismo, IU ha criticado la "desaparición por completo" de las mercancías en las estaciones de Begijar (gasóleo, cereales y abono), Vilches (aceite), Andújar (semillas de pipas), cisternas a granel de aceite a San Sebastián. Y ha lamentado el cierre de la terminal de contenedores Linares Baeza.

"Sería importante la creación del Puerto Seco en Linares Baeza, con terrenos expropiados, que supondría un revulsivo para la provincia, creando las plataformas logísticas de: Jaén, Andújar, Bailén, Guarromán, Vilches, Baeza, Úbeda y Villacanillo", ha destacado.

Por otro lado, el grupo ha propuesto la puesta en circulación de las Cercanías de Jaén, con tres líneas, para "evitar la mala comunicación del norte con el sur, y viceversa, de la provincia".

"Apostar por el ferrocarril significa invertir en un modelo de transporte accesible, sostenible y al servicio de la mayoría social, capaz de conectar personas, generar oportunidades y contribuir a un desarrollo más equilibrado", ha resaltado el escrito.