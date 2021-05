IU renuncia a seguir formando parte de la "descafeinada" junta de gobierno local del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba)

MONTILLA (CÓRDOBA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba) ha anunciado este martes su "renuncia" a seguir formando parte de la "descafeinada" junta de gobierno local, a la que el alcalde del municipio, el socialista Rafael Llamas, les invitó a participar al inicio del presente mandato, aunque sin formar parte del gobierno municipal, que está en manos solo del PSOE, tras lograr mayoría absoluta en las pasadas municipales.

Según ha informado IU, en junio de 2019 Llamas designó a los integrantes de la junta de gobierno local y ofreció "formar parte de este organismo a los grupos de la oposición", aceptando IU, por su "voluntad" de ejercer "una oposición propositiva y participativa", con su asistencia a las reuniones de dicho órgano de gobierno, que tendría que haberse reunido, "al menos, dos veces por mes", y con la asistencia de "los tenientes de alcalde y concejales delegados" y del alcalde, y "formular propuestas de actuación" a las distintas delegaciones y al Pleno.

Sin embargo, a juicio de IU, la junta de gobierno local, "en estos dos años de mandato, no está cumpliendo con los objetivos marcados, ni con las sesiones previstas", pues "solo se ha reunido en 13 ocasiones, en sesiones de escasa duración, solo para aprobar precios públicos, y con poca asistencia de los miembros del equipo de gobierno, lo que hace que haya que recurrir habitualmente a la reunión en segunda convocatoria por falta de quórum", y "de las 13 sesiones, solo en una" han asistido todos los miembros, "e incluso el alcalde ha faltado en algunas".

Por todo ello, en IU consideran que "no tiene sentido" seguir formando parte de dicho organismo, ya que, "no aportamos nada en una descafeinada junta de gobierno local que se convoca únicamente para salvar el expediente y en contadas ocasiones, pero que realmente no se utiliza como el órgano de trabajo que debe ser".

A partir de ahora, el Grupo Municipal de IU "seguirá cumpliendo con su compromiso para con la ciudadanía de Montilla", aportando su "trabajo, experiencia y propuestas en las distintas comisiones y mesas de trabajo, siempre redundando en la mejora de la calidad de vida de las personas y el crecimiento de nuestra ciudad".