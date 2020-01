IU urge a la Junta a adoptar medidas "desde ya" para paliar los efectos del Brexit en Andalucía

Publicado 31/01/2020 14:44:27 CET

CÓRDOBA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha exigido este viernes al Gobierno andaluz de PP y Cs que adopte medidas, "desde ya", para paliar los previstos efectos negativos del Brexit en Andalucía, ya que "puede suponer un deterioro en sus cuentas públicas de entre 500 y 1.200 millones de euros anuales, por el impacto en el Producto Interior Bruto (PIB)".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba junto a la parlamentaria andaluza y portavoz de Memoria Histórica de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, con la que ha presentado una campaña sobre retirada de simbología franquista en Andalucía, Valero ha afirmado que "el Brexit es un problema de Estado y no solo para la comarca del Campo de Gibraltar", con las consecuencias económicas negativas para Andalucía ya mencionadas.

Por eso, según ha insistido, "es necesario que se tomen determinadas medidas, desde ya, que la Junta de Andalucía puede empezar a poner en marcha", detallando que, respecto a Gibraltar, se precisa "una agencia de cooperación entre ambos lados de la frontera", siendo también "necesario un tratamiento específico en esa frontera, que permita que los más de 20.000 trabajadores que todos los días cruzan esa valla lo hagan con normalidad, sin tener esperar largas colas a la entrada y a la salida" de la colonia británica.

De igual forma, según ha precisado el líder de IU en Andalucía, deben adoptarse "medidas ya para que no colapse una comarca", la del Campo de Gibraltar, "que ya tiene unos índices de desigualdad y de precariedad laboral de los más altos de la Unión Europea (UE)", de modo que, según ha subrayado, "pongámonos manos a la obra" ante el que es, según ha reiterado, "un problema de Estado".

Por ello, según ha concluido, "no se puede seguir mirando hacia otro lado" respecto a la comarca del Campo de Gibraltar, dada su "dependencia en sus relaciones económicas" con la colonia británica, las cuales "no pueden esperar a ver que pasa", dejando que transcurran sin más los "once meses" que restan para la "salida definitiva" del Reino Unido de la UE.