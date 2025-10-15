IU valora la aprobación de una PNL en el Congreso a favor de "una Ley de Agricultura Familiar y Socialmente Necesaria"

El coordinador general de IU-A y diputado en el Congreso por Sumar, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU-A

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por el diputado del grupo Sumar y coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, que insta al Gobierno a "impulsar durante esta legislatura una Ley de Agricultura Familiar y Socialmente Necesaria, orientada a fortalecer la agricultura social y profesional, la ganadería extensiva y la pesca sostenible desde los principios de la soberanía alimentaria, la justicia social y la transición agroecológica".

La iniciativa "sitúa en el centro de la política agraria el papel del modelo de agricultura profesional y socialmente necesaria que hoy se haya en crisis por la expansión de la agroindustria, reconociendo su valor estratégico en la lucha contra la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la despoblación rural", según ha informado este miércoles IU en una nota.

Durante su intervención, Toni Valero ha remarcado que el Ministerio de Agricultura "debería haber presentado hace tiempo un anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar, tal y como se comprometió en el marco de la Agenda Rural y en distintas comparecencias públicas".

"Sin embargo, esa iniciativa legislativa sigue sin concretarse, lo que refuerza la necesidad de que el Congreso inste al Ejecutivo a cumplir con este mandato", han apuntado desde IU.

Toni Valero ha defendido así que "esta PNL busca que el Gobierno cumpla con su compromiso de impulsar una ley que proteja a quienes garantizan la soberanía alimentaria del país". "No podemos seguir demorando una norma imprescindible para garantizar el futuro de la agricultura ligada al territorio que hoy está en peligro de extinción por el avance de la agroindustria y por la uberización del campo", ha incidido el dirigente de IU.

La propuesta toma como referencia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (Resolución 73/165, 2018), que "reconoce el derecho de los pueblos rurales a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a unas condiciones de vida dignas".

"Defender la agricultura familiar es defender un modelo de país sostenible, justo y resiliente frente a la crisis climática. Es garantizar alimentos saludables y de proximidad, producidos con respeto al territorio y a quienes lo trabajan", ha subrayado Valero.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Concretamente, según han explicado desde IU, la proposición aprobada insta al Gobierno a "desarrollar políticas públicas que apoyen la agricultura familiar y las explotaciones prioritarias, reforzando la Ley 19/1995 de modernización agraria", así como que "fomenten la producción agroecológica y la ganadería extensiva, garantizando su estabilidad y rentabilidad".

También reclama al Gobierno políticas públicas que "promuevan el relevo generacional y la igualdad de género en el campo, facilitando el acceso a la tierra, la formación y los recursos a jóvenes y mujeres productoras", así como que "impulsen la pesca y acuicultura sostenibles, de bajo impacto ambiental y alto valor social"; que "refuercen la condicionalidad social en la Política Agraria Común (PAC), vinculando las ayudas europeas al respeto de los derechos laborales", y que "coordinen con las comunidades autónomas la compra pública sostenible, incorporando alimentos de proximidad y producción responsable en escuelas, hospitales y otros servicios públicos".

La aprobación de esta PNL supone, según Valero, "un paso decisivo hacia un modelo agroalimentario que reconozca el valor social de quienes producen los alimentos y que refuerce la soberanía alimentaria del país en un contexto de crisis del mundo rural".

En esa línea, el coordinador de IU Andalucía ha sostenido que "defender la agricultura social y profesional es defender el futuro del medio rural, la biodiversidad y la salud de nuestras comunidades".