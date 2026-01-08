IU votará en contra de los presupuestos del PP en Diputación y los califica de "nefastos para la provincia" de Córdoba

La portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, y el diputado de la formación José Manuel Cobo. - IU

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo provincial de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, ha anunciado este jueves el "voto en contra" de su formación a la propuesta de Presupuestos presentada por el PP para el ejercicio 2026, al considerar que se trata de unas cuentas "totalmente nefastas para la provincia y para los municipios, que suponen un retroceso de más de una década en materia de municipalismo".

Según ha indicado IU en una nota, Ruiz ha señalado que "basta con analizar los datos para comprobar cómo, desde la llegada del PP al gobierno de la Diputación en 2023, la capacidad inversora de los ayuntamientos se ha reducido más de un 60%". En este sentido, ha recalcado que "IU dejó en marcha 30 millones de euros destinados directamente a los municipios a través de los planes Más Provincia y Córdoba 15, mientras que el actual equipo de gobierno ha eliminado estos programas y los ha sustituido por un único plan, Diputación Invierte, dotado con apenas diez millones de euros".

Además, la portavoz provincial ha criticado que esta "pérdida de autonomía municipal" responde a una concepción "selectiva y clientelar de la Diputación por parte del PP", pues "el presidente presume de que la Diputación no es el cajero automático de los ayuntamientos, y efectivamente no lo es, pero sí se ha convertido en el cajero automático de sus amigos", ha afirmado, criticando la "proliferación de convenios y subvenciones otorgadas a dedo".

Según ha detallado Ruiz, "el presupuesto para 2026 contempla más de 250 convenios directos y más de diez millones de euros en subvenciones excepcionales, dinero que", a juicio de IU, "se detrae de los ayuntamientos e impide su desarrollo". Además, ha señalado que "durante el anterior mandato se logró invertir el modelo de reparto, priorizando la concurrencia competitiva y garantizando la igualdad de oportunidades, un modelo que ahora se abandona para volver a prácticas del pasado".

IU también ha advertido del "debilitamiento de las empresas públicas provinciales, fruto de una gestión y planificación ineficaces", lo que "repercute directamente en la calidad de los servicios públicos y ha derivado en subidas de impuestos a la ciudadanía". Frente a ello, Ruiz ha defendido que una "buena gestión permitiría fortalecer estas empresas y evitar que la carga recaiga sobre la población".

La portavoz ha criticado igualmente los "recortes en áreas como Igualdad y Memoria Democrática", cuyas partidas quedan "prácticamente reducidas a la nada". En este punto, ha comparado "los 200.000 euros destinados a Memoria Democrática para toda la provincia con los más de 1,2 millones de euros consignados para patrimonio cofrade, así como los 200.000 euros para patrimonio municipal frente a esa misma cifra destinada a patrimonio religioso, una muestra clara de cuáles son las prioridades del PP".

Otro de los aspectos señalados ha sido "el deterioro del empleo social, cuya ejecución no alcanza ni el 50%, pese a que durante el anterior mandato se superaba el 100% y era necesario ampliar la partida". Ruiz ha subrayado que, "aunque IU logró mejorar esta dotación, "el PP sigue reduciéndola año tras año".

Por todo ello, Irene Ruiz ha reiterado que IU no puede respaldar unos presupuestos que "no responden a las necesidades reales de la mayoría social, que debilitan a los ayuntamientos, a las empresas públicas y que, en última instancia, solo sirven para expandir una red clientelar". Desde IU han defendido que la Diputación debe tener como objetivo la "cohesión social, económica y territorial de la provincia, algo que solo puede lograrse reforzando el municipalismo, aumentando la inversión y fortaleciendo los servicios públicos".

En este sentido, el grupo provincial ha avanzado que "presentará propuestas concretas" durante la negociación presupuestaria, "siempre con el compromiso de trabajar por el interés general del conjunto de la provincia de Córdoba y no de unos pocos".