IULV-CA pide a la Junta que reconozca su "deuda acumulada" con los ayuntamientos por la Patrica

Publicado 03/10/2018 13:40:30 CET

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida va a realizar una "campaña" como la que llevó a cabo el año pasado para "acumular alianzas de entidades locales y municipios" encaminadas a "conseguir que en el próximo proyecto de Presupuesto" de la Junta de Andalucía "se incorporen de una vez por todas los 120 millones" de euros con los que, por ley, se deberían haber incrementado este año los fondos de la Participación de los tributos de la comunidad autónoma (Patrica), y que "se empiece a reconocer la deuda acumulada que tiene la comunidad autónoma con los ayuntamientos" por este concepto.

Así lo ha anunciado este miércoles el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en la Cámara andaluza junto a la diputada autonómica Inmaculada Nieto en la que ha detallado que, con la referida campaña, buscan que "haya un estudio de la repercusión que en cada pueblo y ciudad supone la pérdida de la transferencia anual de 120 millones de euros" que se debería realizar para la Patrica según lo que establece la ley.

Y es que, según ha explicado Nieto, el fondo de la Patrica lleva "congelado desde 2012", a pesar de que "la propia ley establece que el fondo debería tener 600 millones al año", lo cual "genera cada año una deuda" que coincide con "un momento de extraordinaria precariedad económica de las administraciones locales", cuando "sería un alivio importante para los ayuntamientos que ese dinero se destinase a la financiación de todo lo que tienen pendiente los ayuntamientos a su criterio".

Nieto ha detallado que el presupuesto de la Junta de este año 2018 en ejecución "carece de esos 120 millones con que se debiera haber incrementado el fondo" al año, y, si el Gobierno andaluz "no cumple con la ley de la Patrica" tampoco en las cuentas autonómicas "que el Ejecutivo debe estar preparando" para 2019, "volveremos a echar en falta esos 120 millones que son imprescindibles para la financiación local".

EFECTO EN EL EMPLEO

En esa línea, Maíllo ha incidido en que "el Gobierno de Susana Díaz incumple con los ayuntamientos", pese a que se podría "reactivar la vida económica de los pueblos" con "transferencias no condicionadas" como las de la Patrica.

Tras subrayar que, según los datos de paro registrado correspondientes al mes de septiembre que se conocieron este martes, "casi el 60 por ciento de los parados nuevos de España son andaluces", Maíllo se ha preguntado "qué pasaría si la Junta empezara a cumplir" con el incremento que le "obliga la ley" para la Patrica.

"Si la Junta cumpliera con un aumento de 120 millones de la Patrica hablaríamos de la posibilidad de generación, a través de las administraciones locales, de 5.500 nuevos puestos de trabajo para hombres y mujeres de territorios en los que la tardanza en recogida de cosechas y el paro del fin de la etapa veraniega están haciendo un agujero laboral", según ha argumentado el líder de IU Andalucía.

De esta manera, Maíllo ha subrayado que "la Patrica puede tener una repercusión en empleo", y ha afirmado que "es falso que se diga que no se aumenta la Patrica porque va a pagar deuda", ya que, según ha abundado, en la Patrica se habla de "transferencias no condicionadas, por lo que no tienen obligaciones del pago de la deuda de las administraciones" locales a Hacienda.

De cara a los Presupuestos andaluces de 2019, ha señalado que "si hablamos de un Presupuesto de crecimiento, no tiene lógica" que la Patrica "ni siquiera se aumenta" cuando "se mantuvo" en momentos en los que "fueron de decrecimiento".

Inmaculada Nieto, por su parte, ha hecho hincapié en señalar que los ayuntamientos constituyen una administración "en primera línea de fuego de atención a la ciudadanía" que "viene siendo progresivamente maltratada en lo económico y cercenada en las competencias que puede asumir para prestar servicios" que los vecinos "reclaman en primer lugar a los ayuntamientos".

Tras reseñar que la Patrica es "el fondo incondicionado que la Junta, por ley, estableció para garantizar una financiación a los ayuntamientos de manera que pudieran disponer de una cantidad de dinero que invertir en las cuestiones que consideraran" más convenientes, Nieto ha reiterado que por parte de IU esperan que, "en las cuentas que se están preparando" para 2019, la Junta "sea sensible con esa infrafinanciación de los ayuntamientos y asuma con coherencia los compromisos que legalmente tiene asumidos con las corporaciones locales".

Así, ha concluido que, si hay más liquidez y por eso se han podido elaborar presupuestos con "una línea expansiva", ésta "debe llegar a los ayuntamientos".