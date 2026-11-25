Los grupos de izquierdas del Parlamento de Andalucía leen un manifiesto contra la violencia machista antes del Pleno del Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han leído este miércoles un manifiesto contra la violencia machista antes de comenzar el Pleno del Parlamento en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las representantes de los grupos Olga Manzano (PSOE-A), Leticia Blanco (Adelante) y Esperanza Gómez (Por Andalucía) han sido las encargadas de la lectura en el exterior del Salón de Plenos con la presencia de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el portavoz de Adelante, José Ignacio García.

PP y Vox habían anunciado una declaración institucional para su lectura al inicio del Pleno de este miércoles, una cuestión que no ha salido adelante ante el rechazo de la oposición por "no asumir las sugerencias de la oposición". Ante esto el portavoz del grupo del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, ha mostrado su rechazo que la oposición de izquierdas "no permita" un manifiesto común.

"Es una vergüenza e impresentable que, por primera vez en la historia, ningún grupo de la oposición, la izquierda andaluza, haya asistido al acto institucional de la Junta de Andalucía por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer", ha señalado.

"Siempre hemos recurrido desde el Grupo Popular a proponer textos que puedan ser incuestionables, y, en esta ocasión, lo que he propuesto ha sido el mismo texto que ya ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía", ha defendido.

En el manifiesto impulsado por los grupos de izquierdas, PSOE-A, Adelante y Por Andalucía han expresado "su dolor" por las doce mujeres asesinadas este año.

"La tragedia que causa cada asesinato no se circunscribe únicamente a las víctimas mortales. Afecta a sus huérfanos, diez en Andalucía este año, y a sus familias; también, a su entorno vital. Y nos alcanza a todos: hombres y mujeres que compartimos el más elemental ideal de humanidad y que hemos crecido al calor de los principios y valores de la civilización y la convivencia", recoge el documento consultado por Europa Press.

Los grupos califican a la violencia machista como "un fenómeno universal que se produce en todos los países y culturas", por ello piden "disponer de todos los medios al alcance de las víctimas y su entorno para dejar atrás una vida violentada no ha de ser una opción, sino una realidad".

En esta línea, ponen el foco en el "negacionismo" que "insiste en mantener el discurso de las denuncias falsas provocando que muchas mujeres víctimas dejen de hacer uso de los recursos pensados para su protección por miedo a no ser creídas".

"Un negacionismo que insiste en hablar de ideología de género para referirse a las políticas feministas y de igualdad. El negacionismo también mata", manifiesta el texto que señala es "una de las formas de violación de los derechos humanos más extendidas en el mundo".

Asimismo, el texto hace referencia a "nuevas formas de agresión que acechan, acosan y abusan de mujeres adolescentes y jóvenes a través de dispositivos móviles, soportes digitales, redes sociales e Inteligencia Artificial".

En materia legislativa, muestra su respaldo al "cumplimiento íntegro y efectivo de la legislación estatal y autonómica en materia de igualdad y violencia machista", y han pedido "la aprobación de una Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria que refuerce su reconocimiento, prevención, persecución y sanción como una forma específica de violencia machista, garantizando la protección integral de las mujeres y de sus hijos".

"Los grupos parlamentarios aquí presentes rechazamos cualquier iniciativa dirigida a derogar, debilitar o vaciar de contenido estas normas, así como cualquier intento de invisibilizar las causas estructurales de la violencia de género, y manifestamos nuestro compromiso con la demanda de una financiación pública suficiente y estable para su plena aplicación", ha subrayado.

"Los derechos de las mujeres y de sus hijos e hijas no pueden ser moneda de cambio en acuerdos políticos ni quedar subordinados a intereses partidistas. Ningún pacto puede justificar un retroceso en los derechos conquistados. Frente al negacionismo, más igualdad, más protección, más recursos y más compromiso institucional", remarca el manifiesto.