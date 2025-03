Jacobo Calvo (PSOE) exige un plan de arbolado en el centro para combatir los efectos del cambio climático

GRANADA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Jacobo Calvo ha exigido al equipo de gobierno local de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, un plan de arbolado en el centro de esta ciudad andaluza, tras denunciar "la falta de medidas en su gestión de gobierno para mejorar la calidad del aire y combatir las altas temperaturas provocadas por el cambio climático".

El dirigente socialista ha condenado este viernes la política de "postureo" de la alcaldesa en materia de medio ambiente y ha denunciado "la ausencia absoluta de arbolado" en las intervenciones que el PP está proyectando en espacios vitales del centro de la capital.

Calvo se ha referido a proyectos como la reforma de la calle San Antón, "una intervención donde Carazo ha priorizado la decoración, renunciando a la plantación de arbolado adecuado que permita generar sombras y espacios en los que resguardarse de las altas temperaturas".

Para el edil, "es intolerable la falta de sensibilidad del PP en este asunto, hace meses acababa con los naranjos de la Plaza de la Universidad y ahora proyecta unas obras dónde no se prevé plantar ni un solo árbol". Se trata a su parecer de "una regresión a un modelo obsoleto que no mira por el futuro de los granadinos y que entiende la ciudad como un espacio para decorar, no como un espacio para vivir y para refugiar a sus vecinos".

Al respecto, el edil ha indicado que "las temperaturas suben, los veranos en Granada cada vez son más duros y lejos de apostar por árboles en el centro de la ciudad, por espacios libre de hormigón y zonas de sombra, Carazo como Atila arrasa y renuncia al plan de arbolado que tenía este Ayuntamiento y que, entre otros asuntos, recogía intervención en más de 800 alcorques vacíos de la ciudad".

También ha reclamado a Carazo que "abandone la política del decorado y se comprometa con un plan de arbolado serio para contrarrestar los efectos del cambio climático y la subida de temperatura. No pensar en árboles para poner maceteros, es no tener claro de qué va esto".

Además se ha referido a proyectos impulsados en el mandato anterior como "la reconversión en plazas blandas de espacios tan emblemáticos como la caleta o Plaza Einstein, el anillo verde, el lago inundable o el nuevo parque junto a la autovía, como ejemplo de las grandes propuestas del PSOE que ahora deben de acompañarse de intervenciones y plantaciones en el centro de la capital y en los barrios".

Para concluir, el viceportavoz socialista ha anunciado que su formación elevará una iniciativa al pleno "para que el gobierno del PP en la ciudad trabaje hacia un modelo integral, con un plan serio de arbolado, que se comprometa con la infraestructura verde y una planificación urbana que no se limite a lo estético, sino que garantice funcionalidad y bienestar para todos".