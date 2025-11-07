Jaén celebra una cena solidaria a beneficio de la Asociación ALES con la participación de chefs reconocidos

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha asistido este viernes a la cena anual solidaria a beneficio de la Asociación ALES, celebrada en el Salón Activa de Ifeja, acompañado por el cuarto teniente de alcalde, Luis García Millán, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, y el concejal de Juventud y Universidad Popular, José Manuel Higueras.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la cita, que ha reunido a unas 300 personas, ha combinado alta cocina y solidaridad con el objetivo de recaudar fondos para niños con cáncer y enfermedades de la sangre. El menú ha sido elaborado de forma altruista por reconocidos chefs, con un cartel encabezado por el estrella Michelin Juanjo Mesa, y en el que también han participado Manuel Frutos (Restaurante Distinto), Juan Pablo Gámez (Los Sentidos), María López Lorite (Hotel Puerta de la Luna) y Sergio Gilbert (Restaurante Acebuche).

Millán ha destacado que "Jaén ha mostrado una noche más su carácter solidario", y ha valorado tanto la implicación de los comensales como la generosidad de los cocineros. El alcalde ha felicitado a la Asociación ALES por consolidar "una cita ineludible como espacio de convivencia, diversión y solidaridad", subrayando además el impacto económico positivo que supone para el colectivo, permitiéndole continuar con sus programas y actividades en apoyo a las familias afectadas.