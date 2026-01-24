Jaén destaca el esfuerzo de atención a la dependencia en la capital con más de 1.900 casos atendidos en 2025

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha participado en la clausura de un curso de la empresa Jabalcuz Dependencia, que gestiona el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

La ciudad de Jaén atendió más de 1.900 casos de dependencia durante 2025 y generó empleo en este ámbito para un total de 475 personas

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha participado en la clausura que Jabalcuz Dependencia --empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio en la capital a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales-- ha realizado del encuentro formativo que ha organizado para el personal y que además ha permitido un homenaje a algunos de sus trabajadores y trabajadoras.

El regidor ha destacado el esfuerzo de atención a la dependencia en la capital con más de 1.900 casos atendidos en 2025 y 475 personas empleadas hasta el momento. "Estos datos suponen un reflejo del esfuerzo de la apuesta por políticas sociales de Ayuntamientos como el de Jaén y el apoyo decidido del Gobierno de España, ya que el incremento de personas atendidas con respecto a 2024 ha sido casi del 50%", señalan desde el Consistorio en un comunicado.

Millán ha recordado que tanto los equipos del Patronato como los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente del servicio de ayuda a domicilio "hacen una labor impagable ayudando al Ayuntamiento a sostener un pilar básico del Estado del Bienestar impulsado desde gobiernos progresistas".

Así, este servicio se presta a través de 475 personas que son las que han conseguido atender a estos 1.907 casos "tras los que se esconden situaciones complejas, una importante carga de vulnerabilidad y mucha soledad que palian con su apoyo y su esfuerzo estas trabajadoras, mujeres fundamentalmente que cada día lo son todo prácticamente en cada casa a la que atienden", subraya.

El edil remarca además el importante yacimiento de empleo que se genera con la atención a la dependencia y ha remarcado que la apuesta por seguir manteniéndola del Gobierno de España ha hecho que la inversión en este ámbito se multiplique por 4 desde 2014, lo que supone "un esfuerzo social conjunto de una gran magnitud", con casi 800 millones de euros para que las comunidades autónomas los desplieguen en sus territorios y ayuntamientos.

Por barrios, los centros de servicios sociales de El Valle y San Felipe son los que mayor número de casos han atendido (416 y 461 casos, respectivamente), seguidos por Peñamefécit (396), Magdalena (364) y Bulevar (270), lo que supone "un esfuerzo de gestión coordinado por el Patronato con un compromiso de los trabajadores y trabajadoras para intentar no dejar fuera de un sistema esencial a nuestros vecinos y vecinas", dice Díaz de la Torre.

El Consistorio destaca que el incremento en Jaén se ha logrado tras una reorganización interna del Patronato de Asuntos Sociales puesto en marcha a principios de este año, que incluye la mejora de los procedimientos administrativos, con el objetivo de agilizar las altas del sistema de dependencia.

En este punto, la edil ha recordado que durante el periodo de mandato del PP en el Ayuntamiento (2023-2024) "las personas atendidas en ayuda a domicilio descendieron de manera muy significativa, algo especialmente incomprensible en una ciudad donde la población envejece y donde cada vez más familias necesitan apoyos para mantener la autonomía y la dignidad en el hogar".

En el referido acto, el regidor ha recordado que el envejecimiento progresivo de la población, el aumento de enfermedades crónicas y situaciones de discapacidad, los cambios en las estructuras familiares "nos obligan a seguir contrayendo el compromiso con las personas dependientes".

"El Gobierno de España sigue sosteniendo el peso de la financiación en dependencia pero tenemos que seguir comprometiendo el esfuerzo para poder seguir llegando a más gente. Tenemos que seguir manteniendo la calidad del servicio y ser capaces de garantizarlo a quienes lo tengan reconocido, y eso es incompatible con las listas de espera, la falta de profesionales, la larga tramitación del reconocimiento de la dependencia que estamos viendo en Andalucía, con 600 días de media en resolución de expedientes frente a los 180 que marca la ley", ha sentenciado Millán.