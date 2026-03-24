Jaén Merece Más asegura que está lista para "dar voz" a la provincia en el Parlamento andaluz "sin hipotecas políticas"

Archivo - Luis García Millán, cabeza de lista de Jaén Merece Más al Parlamento de Andalucía. - JM+ - Archivo

JAÉN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más se ha declarado "preparada para irrumpir en el Parlamento de Andalucía y dar voz a la provincia sin hipotecas políticas" y tras "décadas de abandono".

Así lo ha indicado en una nota la dirección del partido ante la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo, para las que ha defendido que tiene "la fuerza, el proyecto y el respaldo ciudadano necesarios para entrar de manera decisiva" en la Cámara andaluza.

Concurre a estos comicios con "un objetivo innegociable": reivindicar el lugar que le corresponde a la provincia y "poner fin al agravio comparativo histórico". En este sentido, ha considerado que esta cita representa "un punto de inflexión histórico" y JM+ es "la única alternativa capaz de defender los intereses jiennenses desde la absoluta libertad y sin hipotecas políticas ni peajes con sedes en Madrid o Sevilla".

Con respecto a la Junta de Andalucía, ha denunciado que "las promesas incumplidas han sido la tónica habitual" tanto en los casi 40 años de gobierno del PSOE como los ocho años del PP.

"La provincia de Jaén, sencillamente, no ha existido para Sevilla. Hemos sido una provincia invisible para los gobiernos de la Junta, utilizados únicamente como un caladero de votos para luego ser relegados al furgón de cola en inversiones, infraestructuras y desarrollo socioeconómico", ha lamentado el cabeza de lista de JM+, Luis García Millán.

En contraposición a los partidos tradicionales, a los que ha acusado de "agachar la cabeza" ante las directrices de sus cúpulas nacionales y regionales, la formación provincialista ha asegurado que está "lista para condicionar las políticas autonómicas".

Sus líneas de actuación principales incluirán la exigencia de deuda histórica, reclamando las inversiones en infraestructuras y sanidad "sistemáticamente paralizadas o desviadas a otros territorios", así como la "independencia de voto", de modo que "cada decisión y cada voto en el Parlamento andaluz estará condicionado única y exclusivamente al beneficio de los ciudadanos de la provincia de Jaén".

Otro eje será el relativo a la lucha contra la despoblación, ámbito en el que plantea "impulsar un plan de reindustrialización y fomento del empleo real que evite el éxodo del talento joven".

Finalmente, JM+ ha hecho un llamamiento a la sociedad jiennense para aprovechar esta ventana de oportunidad": "Por primera vez en la historia de nuestra autonomía, Jaén tiene la posibilidad de sentar en el Parlamento a representantes que solo responden ante sus vecinos. Estamos preparados para construir una Andalucía donde Jaén no sea más la gran olvidada", ha declarado.

Jaén Merece Más concurrió por primera vez a las elecciones andaluzas en 2022, con Antonio Jesús Sánchez-Cañete como cabeza de lista. Logró 18.685 votos, aunque no fueron suficientes para obtener representación en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

DECISIVO EN LA CAPITAL

Mejor le fue en los comicios municipales de 2023. En la capital jiennense, consiguió tres concejales, que fueron decisivos para decantar la Alcaldía hacia Agustín González (PP) frente al PSOE, que había ganado las elecciones. Sin embargo, la "inacción" del Partido Popular a la hora de cumplir el pacto de gobierno llevó a JM+ a presentar una moción de censura junto al PSOE en diciembre de 2024.

Días después, el 2 de enero de 2025, la moción de censura salió adelante y Julio Millán (PSOE) volvió a convertirse en regidor, de modo que Jaén es la única capital andaluza con alcalde socialista, al frente de un equipo de gobierno del que también forma parte JM+.

Junto al de la capital, el partido provincialista está presente en los gobiernos de Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones, en estos casos, junto al Partido Popular.