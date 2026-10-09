Jaén Merece Más descarta concurrir a las elecciones generales y centra su estrategia en las municipales de 2027

Reunión de Jaén Merece Más en Baeza /Archivo - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Jaén Merece Más (JM+) ha descartado presentarse a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Tras casi una semana de reuniones y consultas, la formación ha optado por centrar sus esfuerzos en consolidar su proyecto con el foco puesto en los comicios municipales de mayo de 2027 y con la expectativa de jugar "un papel decisivo" en la Diputación de Jaén.

A través de un comunicado, la formación ha explicado que su estrategia pasa por seguir haciendo valer su poder municipal para, desde los ayuntamientos, continuar ejerciendo una labor de "trabajo y presión".

Según destaca el partido, esta labor ya está dando frutos en forma de mayores inversiones para la provincia, las cuales están llegando tanto por parte del Gobierno de España --a través del pacto en Jaén capital con el PSOE-- como de la Junta de Andalucía, merced a los tres pactos vigentes que mantiene con el PP en los municipios de Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto y Baeza.

Durante las últimas horas previas a la decisión de no presentarse a las generales, habían barajado la posibilidad de presentar para el 29N una coalición integrada por partidos municipalistas y de corte provincialista bajo la marca de la España Vaciada, con el objetivo de maximizar las opciones de obtener representación en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, esta iniciativa finalmente no ha cristalizado al no alcanzarse un consenso. Según ha detallado Jaén Merece Más, la mayoría de las formaciones políticas implicadas han analizado los pros y contras del actual escenario sociopolítico, marcado por una "máxima polarización de bloques ideológicos políticos", optando finalmente por descartar su participación en las generales.