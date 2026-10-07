100x100 Unidos descarta una candidatura en Cádiz a las elecciones generales para centrarse en las municipales de 2027

Archivo - Laura Román, candidata de 100x100 Unidos por Cádiz, junto a responsables de la nueva formación en una imagen de archivo. - 100X100 UNIDOS - Archivo

CÁDIZ 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La formación provincial 100x100 Unidos, que copia el modelo implantado por Juan Franco en La Línea de la Concepción y que aglutina a numerosas formaciones municipalistas de la provincia de Cádiz, no se plantea presentarse a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ya que su objetivo es centrarse en "consolidarse" en la provincia para obtener representación en las municipales de mayo de 2027.

Fuentes de la formación han indicado a Europa Press que su proyecto "tiene una clara vocación municipalista y provincial" y que lo que persiguen es "defender los intereses de nuestros municipios y de la provincia, creciendo desde lo local y construyendo una alternativa útil y cercana".

"En estos momentos todos nuestros esfuerzos están centrados en seguir consolidándonos en los municipios de la provincia de Cádiz, así como en preparar las elecciones municipales de 2027. Nuestra prioridad sigue siendo trabajar desde la cercanía y defender los intereses de nuestros pueblos y ciudades", han argumentado desde esta formación.

De esta manera, 100x100 Unidos descarta presentarse a las generales, donde en la provincia de Cádiz hay en juego ocho escaños, tras haber perdido al noveno respecto a las pasadas elecciones por la caída poblacional, y dejando la disputa política a PSOE, PP, Vox, la coalición de izquierdas que surja en estos comicios desde el lado de Sumar, IU y Podemos, y Adelante Andalucía, que ya ha anunciado que irá en solitario.

La marca 100x100 Unidos se fue gestando en Cádiz durante 2025, llevada de la mano de formaciones municipalistas que ya gobiernan como La Línea 100x100 o Los Barrios 100x100, y sumando a su proyecto a alcaldes y alcaldesas de otras localidades como Luis Mario Aparcero (Unidos Por Chipiona) o Olivia Venegas, alcaldesa de Benaocaz que abandonó Ciudadanos poco antes de entrar a formar parte de este proyecto, siendo además, la única concejal de la formación naranja que quedaba en la provincia.

En las pasadas elecciones andaluzas de mayo de 2026 la formación dio un paso adelante y se presentó por la provincia de Cádiz, con el convencimiento de "llevar la voz" de esta tierra al Parlamento andaluz, con Laura Román, concejala de Chipiona, como cabeza de lista. No obstante, el partido fue la séptima fuerza en la provincia, con 14.753 votos y sin lograr, al menos, un escaño, que era su objetivo.

Del total de votos obtenidos, el 80,7% fueron depositados entre los municipios del Campo de Gibraltar, donde este partido cuenta con alcaldes de su misma cuerda, como Juan Franco en La Línea y Miguel Alconchel en Los Barrios.