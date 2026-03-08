Jaén Merece Más reclama una contratación ajustada a la realidad económica y a las necesidades del Ayuntamiento

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del grupo municipal, Luis García Millán. - JAÉN MERECE MÁS - Archivo

JAÉN 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Jaén Merece Más (JM+) aboga por una política de contratación de personal basada en "la responsabilidad, el rigor y la adecuación" a la situación económica actual del Ayuntamiento de Jaén. Este posicionamiento ha sido trabajado de forma conjunta entre el Grupo Municipal y la Asamblea Local de JM+ con el objetivo de "impulsar una planificación coherente que priorice las necesidades esenciales de cada área y garantice la sostenibilidad de las cuentas municipales".

En una nota emitida a los medios, el portavoz del grupo municipal, Luis García Millán, ha subrayado que la incorporación de nuevo personal debe responder exclusivamente a criterios de necesidad real, urgencia y utilidad directa para la ciudadanía.

"La situación económica del Ayuntamiento obliga a actuar con prudencia y sentido común. Cada contratación debe estar plenamente justificada y orientada a reforzar los servicios básicos que el Consistorio está obligado a prestar", ha señalado.

Desde JM+ han defendido que "no se trata de cuestionar la importancia de ningún área municipal, sino de establecer prioridades claras en función de los recursos disponibles". En este sentido, el grupo municipal ha considerado que "no es conveniente sobredimensionar el capítulo 1 del presupuesto destinado a gasto de personal si antes no se acreditan de manera objetiva las carencias existentes en los servicios esenciales".

Al hilo, la formación ha afirmado que "ya defendió" esta línea de actuación durante su etapa en el equipo de gobierno del Partido Popular, apostando por "un control del gasto y una gestión eficiente de los recursos humanos". Como ejemplo, JM+ ha rememorado su voto en contra en comisión a la creación de determinados puestos, al entender que, en el actual contexto financiero, "resulta imprescindible concentrar los esfuerzos en aquellas áreas que presentan mayores necesidades operativas y de atención directa a la ciudadanía".

En suma, Jaén Merece Más ha incidido en "su compromiso" con una gestión responsable, basada en la planificación, la eficiencia y la priorización de lo esencial.

"Jaén necesita decisiones valientes y coherentes con su realidad económica. La contratación de personal debe responder a criterios técnicos y objetivos, garantizando que cada euro público se destine a lo verdaderamente necesario para mejorar los servicios y la calidad de vida de los jiennenses", ha señalado García Millán.