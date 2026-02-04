Jaén pide que "no haya educativa" este jueves y advierte de que "la situación sigue siendo compleja"

Crecida del río Guadalbullón a su paso por la localidad jienense de Puente Tablas. - C.G. - Europa Press

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha pedido a la Junta de Andalucía que "no haya actividad educativa este jueves" advirtiendo de que "situación sigue siendo compleja". De este modo ha pedido que haya "la menor movilidad posible", recomendando a los padres que "eviten llevar a los niños a los colegios, por coincidir con unas horas complicadas meteorológicamente".

En este contexto, el alcalde, Julio Millán, ha indicado que "en estos momentos es prioritario garantizar la seguridad, una buena parte de las incidencias registradas en ciudad estos días han venido motivadas por las rachas de viento y este jueves es un día que puede ser complejo en este sentido".

Asimismo, ha recordado que la capital sigue en nivel 1 del Plan de Emergencias Local y ha informado de que los efectivos de seguridad continúan monitorizando sobre el terreno la situación de la Vega de los ríos. Asimismo, ha remarcado que la necesidad de mantener la prudencia este jueves en la ciudad porque la capital está en alerta naranja por vientos.

En este sentido, ha indicado que sigue activo el Comité de Emergencias Local, el Cecopal así como el dispositivo que le sirve de apoyo sobre el terreno. Dadas las previsiones de repunte de lluvias durante la tarde, tanto los efectivos de Policía Local como los de Guardia Civil que se encuentran en las zonas de Los Puentes han reportado informes de la situación de los cauces cada 20 minutos y realizan labores de control de paso a zonas con riesgo y aconsejando a los vecinos.

Por otra parte, los Bomberos han atendido nuevas incidencias por viento y caída de cornisas y muros, que han afectado a edificios del centro de la ciudad y mantiene un dispositivo especial en previsión de las rachas de viento durante las próximas horas.

Ante ello, ha advertido de que "seguimos con una situación complicada aunque estabilizada y cualquier incidencia nueva puede cambiar las cosas, por eso es importante el trabajo que todos los agentes, con el apoyo de Protección Civil, están haciendo en el marco de este dispositivo. Están dando mucha tranquilidad a los vecinos y hay que agradecer su presencia constante".

El regidor ha señalado que en las últimas horas el Puente de la Sierra y el Jontoya han mantenido caudales fuertes pero estables, mientras que el pico de lluvias ha afectado algo más a algunas zonas de las inmediaciones del Puente Tablas como El Realejo con algunas propiedades anegadas en las que sus propietarios ya habían colocado en previsión algunos muros de contención con ladrillos. Así, ha recordado la importancia de que los vecinos sigan las recomendaciones de los cuerpos de seguridad en la zona en cuanto a los desalojos.

El Consistorio mantiene las medidas de seguridad para sus empleados fomentando también este jueves el teletrabajo para empleos no esenciales. Del mismo modo se han dado indicaciones a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura para que esta noche no se haga el servicio y garantizar así la seguridad de sus trabajadores.