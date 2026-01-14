Jaén propone un programa de actividades turísticas y culturales para engrandecer la fiesta San Antón

Presentación de la programación con motivo de San Antón. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jaén propone esta semana un programa de actividades turísticas y culturales en torno a la festividad de San Antón con el objetivo de engrandecer una cita que en la ciudad está marcada por las tradicionales lumbres y la carrera urbana internacional.

Visitas guiadas, vía ferrata, exposición documental conciertos, talleres tradicionales y experiencias vinculadas a productos locales son actividades previstas hasta el 18 de enero.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha presentado este miércoles el programa, junto al pregonero de esta edición, José García García, miembro de la Asociación de Amigos de San Antón, y el gerente de Patatas Oya, David Peragón.

La edil ha destacado que, del 15 al 18 de enero, Jaén se convertirá "en punto de encuentro para vecinos y visitantes que desean vivir una fiesta única, profundamente ligada a nuestras raíces" y reconocida internacionalmente gracias a la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

Ha valorado que se vuelve a reflejar el compromiso ciudadano con la tradición, con 38 lumbres inscritas para su quema el sábado por toda la ciudad, además de la lumbre institucional, que se prenderá el viernes. Este año debutan las de Lola Dolores, Club Ciclista Grupo Peñalver Sport y Visitar Provincia de Jaén y vuelve la Asociación de Vecinos La Merced.

Habrá también nuevas ubicaciones como la de Santo Sepulcro, en la explanada del mercado de Peñamefécit; Cristo Yacente en la Plaza de la Constitución; la AVV La Merced, en la intersección de la calle Conde con el Arco Puerta de Martos (cerca del Camarín de Jesús), y el Club Ciclista también en la calle Aparejadores, 7.

"El programa de actividades pone en valor el patrimonio histórico, música, gastronomía e incluye el patrimonio natural de Jaén, visitas guiadas, conciertos, talleres tradicionales, exposiciones documentales y experiencias vinculadas a productos locales", ha afirmado Espejo.

Comienza este jueves con el pregón de José García, que será presentado por la guía turística Eva de Dios en el Teatro Darymelia a las 20,00 horas. Su responsable ha animado a asistir a este encuentro, donde mostrará sus "recuerdos y sentimientos".

"Muy antiguos, donde todo era enfocado para convivir, para disfrutar y que Jaén siguiera ardiendo por dentro y en el corazón, que es donde tienen que arder las tradiciones, porque Jaén debe arder dentro de uno como jiennense", ha indicado.

Ya el viernes, tendrá lugar el encendido de la lumbre oficial a las 20,00 horas en la Plaza de San Juan, donde también se bendecirán animales. Durante el fin de semana habrá un dos por uno en la entrada a la Catedral presentando la inscripción de la carrera de San Antón. No faltarán tampoco vías ferratas a cargo de la empresa Sebastián Miranda o una visita a la fábrica de patatas OYA, el viernes en varios horarios de tarde, para conocer los procesos de elaboración de sus productos y degustarlos.

Desde Cláritas Turismo han organizado para el sábado, 17 visitas guiadas al casco histórico con descuentos con dorsal de la carrera. Esta misma jornada, a las 12,00 horas, el Darymelia acogerá un concierto en de la Joven Orquesta Sinfónica de Jaén titulado 'San Antón Sinfónico', cuyas entradas está disponibles en consiguetuentrada.com. A la misma hora se celebrará en la plaza de Santa María un taller de melenchones a cargo de la Asociación de Coros y Danza Lola Torres.

El encendido de todas las lumbres está previsto a partir de las 18,00 horas del sábado. Este año el concurso municipal de peleles ha recibido doce inscripciones, una más que en la edición anterior.

El domingo habrá visitas al Castillo, con entrada libre presentando el dorsal de la carrera, mientras que la Catedral se podrá visitar con descuento 2x1 presentando dorsal y DNI y habrá pases con descuentos presentando también dorsal para las visitas guiadas al casco antiguo.

A las 11,00 horas habrá una ruta por los orígenes de San Antón, que saldrá desde la plaza de la Magdalena, y a las 11,30 horas se ha programado otra visita guiada acompañada de cata de aceite de oliva virgem extra (AOVE) a la cooperativa Ciudad de Jaén.

Además, la entrada del Ayuntamiento acogerá una exposición de documentos del Archivo Histórico Municipal sobre la historia de San Antón. Con el título, 'El archivo te cuenta la fiesta de San Antón', se podrá visitar desde este jueves y hasta el próximo 6 de febrero.

La concejala ha subrayado que, con esta programación, Jaén "reafirma su apuesta por una celebración hecha con el corazón puesto en sus raíces y la mirada dirigida al futuro", pensada tanto para la ciudadanía, como para quienes visitan la capital.

"Es el momento de salir a la calle, de compartir el calor del fuego y celebrar juntos esta fiesta que nos define" ha declarado Espejo. Los detalles de este programa están ya disponible en la web culturayturismojaen.es