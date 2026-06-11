Jesús Aguirre repite como presidente del Parlamento en la XIII legislatura con los únicos votos del PP-A

El presidente del Parlamento andaluz durante la XII Legislatura y candidato popular para presidir la actual, Jesús Aguirre, participa en la costitución de la Mesa del Parlamento durante la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre ha sido elegido este jueves, con los únicos votos de su partido, como presidente del Parlamento de la XIII Legislatura andaluza. Aguirre repite como presidente de la Cámara, que presidió en la XII legislatura.

La sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura ha arrancado este jueves pasadas las 12,00 horas con la constitución de la Mesa de Edad, presidida por el propio Aguirre, como el de mayor edad (70 años) y por los parlamentarios de Adelante Andalucía Javier Montes (número dos por Sevilla, de 26 años) y Luis Rodrigo (número uno por Málaga, de 27 años).

El portavoz el grupo popular, Toni Martín, ha sido el encargado de anunciar en la sesión constitutiva la propuesta de su partido para la presidencia del Parlamento, una vez que Aguirre pidió a los portavoces parlamentarios que se pronunciarán al respecto, para, con posterioridad, proceder a la votación en urna por llamamiento de los diputados.

Aparte del PP-A, el único grupo que ha hecho una propuesta para la presidencia ha sido Adelante Andalucía, la de su diputada por Sevilla, Begoña Iza, mientras que PSOE-A, Vox y Por Andalucía no han hecho propuestas para la presidencia.

En una primera votación, Aguirre ha obtenido 53 votos (los del grupo del PP-A) y Begoña Iza ocho votos (los de su grupo), mientras que se han emitido 48 votos en blanco (PSOE-A, Vox y Por Andalucía). Al no haber obtenido ningún candidato la mayoría absoluta, se ha procedido a una segunda votación, que ha arrojado el mismo resultado y Aguirre ha sido elegido presidente por ser el que contaba con más votos.

En julio de 2022, fue el propio presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, el que anunció, a través de su cuenta en la antigua red social Twitter, que propondrían a Jesús Aguirre como presidente del Parlamento andaluz de la XII legislatura, un día antes de la sesión constitutiva, que fue el 14 de julio de ese año. En las últimas horas, los medios de comunicación han estado muy pendientes de la cuenta de Juanma Moreno en la actual red social X por si se producía un anuncio sobre la propuesta para la presidencia del Parlamento, pero en esta ocasión no ha ocurrido así y ha sido Toni Martín quien ha dado a conocer la propuesta en la misma sesión plenaria constitutiva.

Aguirre se convierte en el tercer presidente del Parlamento que repite en el cargo (ya repitieron los socialistas Marín Rite y Javier Torres Vela). Llegó por primera vez a la Presidencia de la Cámara en julio de 2022 tras las elecciones de junio de ese año, en las que el PP-A logró mayoría absoluta.

En la XI legislatura (2018-2022), Aguirre entró en el primer Gobierno de Juanma Moreno tras las elecciones de 2018 como consejero de Salud y Familias y tuvo que afrontar varias situaciones de emergencia sanitaria, la principal la pandemia del coronavirus o las crisis sanitarias de la Listeriosis, el virus del Nilo o la fiebre del mono.

Se ha caracterizado siempre por su lenguaje claro y cercano en las responsabilidades que ha ocupado y por no tener "pelos en la lengua" a la hora de llamar al orden en las sesiones plenarias o de reprender a algún diputado por no estar en silencio en un determinado momento.

Jesús Aguirre nació en Córdoba en 1955 y se licenció en Medicina en 1979 por la Universidad de Córdoba, especialista en Medicina de Familia. Médico titular A.P.D. (Asistencia Pública Domiciliaria) por oposición desde 1982, ha trabajado en Villa del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Carcabuey, Fuente Palmera y Córdoba.

Fue delegado de la Junta de Personal del Área Centro de Córdoba del SAS (1996-2003), vicepresidente del Sindicato Médico de Córdoba (1998-2001) y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (febrero 2001-2006).

Representó al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ante el Ministerio de Sanidad y Consumo en el Grupo de Trabajo para la elaboración de un Plan Integral de Medidas de Control y del Gasto Farmacéutico y uso racional del Medicamento (2001-2003).

Fue miembro electo de la Comisión de Presupuestos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (2003-2006) y miembro del Grupo de Trabajo de Carrera Profesional y Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios (LOPS) en la OMC (2003-2005).

En el Partido Popular, fue senador electo por Córdoba en las legislaturas IX, X y XII.