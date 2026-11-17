Archivo - Centro de Producción de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Imagen de archivo - COMUNICACIÓN RTVA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de RTVA ha sido informado de los nombramientos del nuevo director técnico de RTVA, Jesús Muñoz García-Ligero, y del nuevo jefe de Redes y Sistemas, Agustín García-Junco López, tras la finalización de los correspondientes procesos públicos de selección.

Según ha informado RTVA en una nota, ambos nombramientos incorporan a la estructura directiva de RTVA perfiles de amplia experiencia profesional, con trayectorias vinculadas a la gestión de infraestructuras tecnológicas, las telecomunicaciones y los sistemas audiovisuales. Así, con estas designaciones, el número de puestos directivos de RTVA y Canal Sur se mantiene en 27.

El nuevo director técnico de RTVA, Jesús Muñoz García-Ligero, es licenciado en Ciencias de la Comunicación --especialidad de Comunicación Audiovisual-- por la Universidad de Málaga, cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en el sector audiovisual, especialmente en producción y retransmisiones en directo, sistemas de radiodifusión y gestión de infraestructuras técnicas.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado responsabilidades en distintas áreas de la cadena de producción audiovisual, desde la operación de equipos hasta la coordinación técnica de sistemas críticos y la dirección de equipos profesionales en entornos de alta exigencia tecnológica.

Su experiencia comprende trabajos para algunas de las principales cadenas, operadores y organizaciones del sector audiovisual, tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan Canal Sur, RTVE, Telecinco, Antena 3, UEFA, Eurovision Services, Mediapro, beIN Sports y Al Jazeera.

Entre sus responsabilidades más relevantes figura la dirección técnica del sistema de videoarbitraje (VAR) de la Liga Nacional de Fútbol de Marruecos, función que desempeñó durante seis años y que implicó la coordinación de equipos y sistemas tecnológicos en competiciones deportivas de máxima exigencia operativa.

Además, su trayectoria incluye una vinculación profesional con Canal Sur, tanto en la delegación territorial de Granada como en la corresponsalía de Rabat, así como su experiencia en Eurovision Services, uno de los referentes internacionales en servicios técnicos para la producción y distribución de contenidos audiovisuales.

Esta combinación de experiencia en medios públicos y privados, proyectos internacionales y gestión de sistemas técnicos de alta disponibilidad configura un perfil con un amplio conocimiento de las necesidades operativas y tecnológicas del sector audiovisual.

Por su parte, el nuevo jefe de Redes y Sistemas de RTVA, Agustín García-Junco López, es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con casi 30 años de experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones, con una sólida especialización en redes de comunicaciones, radiofrecuencia y gestión de infraestructuras tecnológicas.

La mayor parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en Vodafone España, compañía en la que trabajó durante más de 28 años, entre 1996 y 2024, desempeñando funciones de ingeniería de radio en Sevilla y Málaga. Durante esta etapa acumuló una amplia experiencia en planificación, diseño, optimización y supervisión de redes de telecomunicaciones, así como en el análisis de su rendimiento y la mejora de las infraestructuras de comunicaciones.

Posteriormente, desarrolló funciones como ingeniero sénior de Radio en Connect44 Iberia, compañía especializada en servicios de ingeniería y soluciones para operadores de telecomunicaciones. En noviembre de 2025 se incorporó a RTVA como jefe de Radiofrecuencia, responsabilidad desde la que ha adquirido un conocimiento directo de las infraestructuras y necesidades tecnológicas de la radiotelevisión pública andaluza.

En esa etapa ha desempeñado funciones relacionadas con la supervisión de la difusión de las emisiones radiofónicas, tanto a través de FM como de los servicios de streaming, la gestión de las redes de transporte de audio entre los distintos centros territoriales y los sistemas de comunicaciones que permiten la conexión entre los equipos desplazados al exterior y los controles centrales.

Por último, su dilatada experiencia en grandes operadores de telecomunicaciones, unida al conocimiento adquirido de las infraestructuras y sistemas de RTVA, aporta una combinación de especialización técnica y experiencia operativa especialmente vinculada a las responsabilidades de la Jefatura de Redes y Sistemas.