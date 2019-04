Jiménez-Becerril ve a Vox equiparable al partido de Salvini pero Abascal le "cae mucho mejor"

Actualizado 24/04/2019 16:35:19 CET

Considera "bastante mezquino" acusar al PP de "derechita cobarde": "Llevo toda mi vida plantándole la cara a Otegi"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril, ha tachado este miércoles a Vox de partido "populista" y equiparable al que lidera el vicepresidente de Italia, Matteo Salvini (La Liga), si bien ha apostillado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, le "cae mucho mejor" que el político italiano.

Así lo ha trasladado Jiménez-Becerril en el turno de preguntas de un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios Vir, y donde la candidata 'popular' ha sido presentada por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno.

A la pregunta de si ve a Vox como "un partido populista equiparable al de Salvini en Italia", Jiménez-Becerril ha respondido que "sí, me lo parece", pero ha matizado que Santiago Abascal "me cae mucho mejor que Salvini", político a quien conoce "y no me cae nada bien", según ha confesado.

Jiménez-Becerril ha agregado así que al presidente de Vox, "en lo que respecta al tema de las víctimas del terrorismo, le tengo mi respeto", y "nunca diría de él lo de la derechita cobarde", expresión con la que desde la formación de Abascal aluden al PP.

"DERECHITA COBARDE"

Al respecto precisamente de esa expresión, la candidata 'popular' ha aseverado que "no se lo creen ni ellos". "No hay nadie que me pueda sostener la mirada y decirme que soy derechita cobarde", ha abundado Jiménez-Becerril, quien en esa línea ha subrayado que lleva "toda mi vida plantándole la cara" al líder de Bildu, Arnaldo Otegi.

La hermana del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril, a quien ETA asesinó en Sevilla en 1998 junto a su esposa, Ascensión Ortiz, ha comentado que a lo largo de su vida ha "recibido amenazas", y "lo menos" que le decían "era que me iban a mandar con mi hermano".

Ha agregado que "como yo hay muchísima gente", porque "los españoles" en su conjunto "han sido víctimas de ETA", al igual que "toda España", incluyendo a "muchísimos" compañeros del PP, por lo que, en opinión de Teresa Jiménez-Becerril, "es bastante mezquino lo de derechita cobarde".

"No la hay", ha enfatizado, para apostillar que lo que sí hay es "una derecha, un centro derecha abierto, amplio, conciliador, que no es extremista". Al respecto, ha apuntado que "si llaman cobarde a no ser extremista, a lo mejor soy esa derechita cobarde, pero pienso que no".

POPULISMO Y EUROPEÍSMO

La candidata número uno del PP por Sevilla al Congreso en las elecciones de este domingo considera que Vox es "un partido populista porque populismo es decirle a la gente lo que quiere oír, aunque eso no sea verdad, y ellos son así".

Además, ha criticado que en Vox "no son europeístas", al contrario que ella, que se define como "profundamente europeísta". Además, a ella no le gusta "el nacionalismo de ninguna de las maneras", porque cree que "ha traído a Europa mucha miseria moral y miseria económica".

Teresa Jiménez-Becerril ha defendido que, "en el momento actual, lo que necesitamos es más Europa", y "estar unidos en valores con los retos que estamos enfrentando, como la inmigración". Por eso, rechaza "abogar como aboga Vox por menos Europa", si bien cree que ésta "hay que explicarla bien" y apostar por "menos burocracia" y por "estar más cerca de los ciudadanos".

Preguntada acerca de si le "sorprende" la acogida de Vox entre el electorado de cara a los próximos comicios, la candidata del PP ha respondido que "no", y ha argumentado que "el bipartidismo, como lo conocíamos, no existe". Hasta ahora, según ha agregado, "existía otro partido más a la izquierda", y en el PP "no lo teníamos más a la derecha".

Sin embargo, "ha surgido" una formación situada en ese espectro "más a la derecha" del PP, con "muchos" de sus miembros procedentes de las propias "filas" 'populares', según ha reconocido Jiménez-Becerril, quien ha expresado que "ojalá pudiéramos estar todos unidos".

En esa línea, ha valorado la "amplitud" de "corrientes" que, en su opinión, pueden convivir dentro del PP, y ha destacado que a ella "nunca me han dicho" en su partido "que tengo que pensar así o así" sobre unas cuestiones u otras, de forma que cree que dentro de dicha formación "pueden estar todas las corrientes, más liberales, más a la derecha, más hacia el centro".

Sobre la acogida de Vox entre la población, Jiménez-Becerril ha comentado que "Vox es un partido nuevo, que no tiene mochila" porque "nunca ha gobernado", y "hay muchos chicos jóvenes que a veces no quieren votar a los partidos de sus padres porque piensan que son más antiguos", y hay "partidos populistas" que al final acaban calando entre la sociedad.

No obstante, Jiménez-Becerril ha avisado de que "lo que sería más sorprendente es que durase mucho (Vox) siempre subiendo", porque ella cree que, "lo que no es el centro, llega un cierto punto en el que se para, porque la mayoría de los ciudadanos son de centro", según ha indicado.