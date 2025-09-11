JM+ acusa a PP y PSOE de usar datos "sesgados" y exige informes técnicos antes de decidir sobre la Recaudación

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, ha señalado que la posible cesión de la gestión de Recaudación del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación no debe depender "ni de lo que diga el PP ni de lo que diga el PSOE", ya que, según ha afirmado, ambos partidos presentan datos "escogidos" dentro de su "habitual dinámica de confrontación". En este sentido, ha subrayado que están a la espera de informes objetivos y profesionales emitidos por el Consejo Económico y Social de Jaén (CES local) y el Colegio de Economistas.

Camacho ha recordado en una nota al PSOE que su partido lleva tiempo presentando propuestas, y que desde el primer momento dejaron claro que JM+ considera que "la mesa arbitral propuesta debe estar al margen de cualquier sigla política". Por ello, "JM+ optó por el Consejo Económico y Social (CES) local, un órgano compuesto por economistas, catedráticos de la Universidad y otros profesionales que, además, manejan datos e informes con perspectiva de hace lustros, al igual que en el Colegio de Economistas". En este contexto, ha subrayado que decisiones de este calibre "deben contar con el respaldo y visto bueno de estos agentes sociales profesionales o no verá la luz".

JM+ ha reiterado que la decisión final dependerá de los informes técnicos que están pendientes de emisión, los cuales deben abordar aspectos como la situación del personal, la legalidad del proceso, la gestión, los plazos y las condiciones económicas. Una vez se resuelvan estos dictámenes "la decisión podría tomarse de forma inminente o no, según lo que se determine".

En este sentido, el partido provincialista ha recordado que el PSOE "no está en condiciones de imponer plazos, ya que estos dependen precisamente de esos informes externos, tanto el del Consejo Económico y Social de Jaén (CES) como el del Colegio de Economistas".

Asimismo, ha criticado al PP por "recurrir al populismo y la demagogia utilizando datos sesgados, obviando que dicho partido tiene cedida ya a la Diputación la Recaudación de todos los ayuntamientos en que gobiernan y aludiendo precisamente a la eficacia y el beneficio que supone a dichos municipios".