JM+ advierte de "recortes" de cinco millones en dos años en la UJA por el modelo de financiación de la Junta

El candidato de Jaén Merece Más a las elecciones autonómicas, Luis García Millán, durante la reunión. - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Jaén Merece Más (JM+) a las elecciones autonómicas, Luis García Millán, ha advertido que en los próximos dos años la Universidad de Jaén (UJA) podría perder alrededor de "cinco millones" de euros debido "al actual modelo de financiación" impulsado por la Junta de Andalucía.

Así lo ha expuesto Millán este miércoles tras participar en una nueva reunión de la Plataforma en Defensa de la Universidad, en la que se abordó la situación financiera de la institución y su futuro económico.

García Millán ha denunciado que, "frente a los discursos del Gobierno andaluz del PP que pretenden maquillar la realidad, la financiación que recibe la UJA continúa siendo claramente insuficiente pese al papel estratégico que desempeña en la generación de talento, la investigación, la cohesión territorial y el desarrollo económico de la provincia".

"El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mentido a la sociedad jiennense", ha afirmado el candidato, recordando que, ante las promesas realizadas por el Gobierno andaluz, se aplazó la movilización prevista para el pasado 8 de octubre. Sin embargo, ha subrayado que con los presupuestos autonómicos que se aprueban este jueves "se consuma un nuevo agravio para la UJA, ya que la financiación de 2024 supone una pérdida de 2,3 millones de euros y el presupuesto de 2025 recorta otros 2,7 millones, alcanzando un total de cinco millones menos en solo dos años".

García Millán ha alertado de que estos "recortes" afectan a partidas básicas como las nóminas y los gastos ordinarios de funcionamiento, "sin que siquiera se pueda hablar de nuevos proyectos, lo que supone una auténtica asfixia para la UJA". "Si la UJA se para, la provincia se para", ha señalado, destacando que la universidad es uno de los principales motores económicos, sociales y de futuro de Jaén.

El candidato de Jaén Merece Más ha puesto en valor el trabajo de la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén y de la sociedad jiennense, recordando que ya se logró la implantación de la Ingeniería Biomédica, y ha asegurado que seguirá apoyando todas las iniciativas que "garanticen una financiación justa y suficiente".

"Defender a la Universidad es defender a Jaén", ha manifestado, asegurando que llevará "la voz de la UJA a Sevilla" y exigirá en el Parlamento Andaluz una financiación "digna que garantice su presente y su futuro. Ni un euro menos para la Universidad de Jaén", ha concluido Millán.